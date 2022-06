Giovanni Angiolini, chi è? Dove visita, recensioni, biografia, Instagram, Hunziker

Da medico chirurgo con specializzazione in ortopedia, passando per il Grande Fratello, I Fatti Vostri come Dottor G, fino alla love story con la showgirl Michelle Hunziker. In questo articolo scopriremo tutto quello che c’è da sapere su Giovanni Angiolini, il bel dottore che ha fatto perdere la testa alla conduttrice di Striscia la Notizia.

Chi è Giovanni Angiolini

Giovanni Angiolini è nato il 13 gennaio del 1981 a Sassari, in Sardegna, e del segno del Capricorno, alto 186 cm e ha un fisico statutario. Della vita privata della sua famiglia non sappiamo praticamente nulla, sappiamo soltanto che è nato e cresciuto nella città Sarda.

Si è laureato in medicina e chirurgia all’Università di Sassari per poi frequentare un corso di specializzazione in chirurgia ortopedica a Roma punto qui ha avuto l’occasione di lavorare per molto tempo con il chirurgo Mariani, il chirurgo dei calciatori, specializzato in interventi al ginocchio.

Vita privata

In seguito alla partecipazione al Grande Fratello vip, Giovanni Angiolini si è fidanzato con Mary Falconieri, i due hanno intrapreso una relazione all’interno della casa che poi è proseguita anche fuori per circa due anni. Tuttavia, come la stessa Mary Falconieri ha dichiarato, si sono lasciati perché lei si è detta non più innamorata e non più felice, visto che in quella relazione ci credeva soltanto lei.

Al termine della relazione con la Falconieri, il bel dottore è stato avvistato con la fitness coach spagnola Nieves bolos. La storia non è terminata tantissimo tempo fa, ma dopo questa, della vita privata di Giovanni, non si è saputo praticamente più nulla.

Questo fino allo scorso Maggio quando il suo nome è tornato agli onori della cronaca rosa, per essere stato avvistato dai paparazzi con Michelle Hunziker. Quest’ultima, fino a pochi mesi fa, era fidanzata con Trussardi.

La notizia della loro storia è stata data da un noto magazine tedesco, per essere poi riportata anche in Italia Dai media del nostro paese. La coppia viene regolarmente avvistato insieme da oramai parecchi mesi.

La carriera televisiva

Nonostante la professione di chirurgo, Giovanni Angiolini, non è affatto estraneo al mondo dello spettacolo. Come abbiamo già avuto modo di dirvi, il dottore, è un ex concorrente del reality di Canale 5 Il Grande fratello vip, dove ha conosciuto la sua ex fidanzata. Ha partecipato al programma televisivo I fatti vostri con Giancarlo Magalli, in onda sulle reti Rai, dove ha vestito i panni del dottor G: medico dispensatore di consigli all’interno della trasmissione televisiva soprattutto nell’ambito dell’ortopedia.

Dove lavora

Da circa un anno Giovanni Angiolini ha aperto la sua clinica di ortopedia ad Olbia, insieme al fratello. Tuttavia, la sua carriera nella medicina non si ferma in Sardegna, infatti, vive il lavora tra Milano, Roma e Cagliari dove è impiegato in diversi rinomati studi medici.

Il profilo Instagram