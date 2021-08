Giovanni Ciacci: chi è, carriera, fidanzato, dieta

Giovanni Ciacci, è un famosissimo stylist, costumista e curatore d’immagine. Durante la sua carriera ha lavorato con artisti di fama internazionale e la prima artista con cui Giovanni ha avuto il piacere di collaborare è la showgirl Valeria Marini, che all’epoca si esibiva al Bagaglino. Ciacci, inoltre, è anche molto famoso per la sua schiettezza che l’ha portato anche a essere spesso ospite in alcuni programmi televisivi condotti da Barbara D’Urso, in veste di opinionista. Star di Ballando con le stelle, eccentrico e brillante, il costumista non rinuncia mai alla sua barba, perennemente tinta, solitamente di colore blu, considerata ormai la sua firma sul suo volto. Ciacci, in questo ultimo anno è stato conduttore, insieme ad Adriana Volpe, sul canale TV8, della trasmissione “Ogni mattina, dove curava uno spazio chiamato “Le pagelle di Ciacci“.

Giovanni Ciacci – Scheda

Nome: Giovanni

Cognome: Ciacci

Data di nascita: 11 Marzo 1971

Età: 50 anni

Segno Zodiacale: Pesci

Luogo di nascita: Siena

Professione: Stylist, costumista e personaggio televisivo

Profilo Instagram Ufficiale: @giovanniciacci

Giovanni Ciacci chi è, vita privata e biografia

Giovanni Ciacci è nato a Siena l’11 marzo del 1971. Molto legato alla sua città d’origine, Giovanni è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Ha però trovato il coraggio di confessare alcuni episodi legati alla sua infanzia che l’hanno fatto soffrire. A causa della sua vita sentimentale, Giovanni è spesso stato criticato e vittima di bullismo.

Giovanni Ciacci fidanzato

Giovanni Ciacci non ha mai tenuto nascosta la sua omosessualità, e tra le sue relazioni importanti, ricordiamo il fidanzamento, durato poco più di un anno, con Damiano Allotta, ex compagno di Stefano Gabbana. Una storia non molto lunga ma molto importante, tanto che tra i due sembrava si fosse anche parlato di matrimonio, ma dopo poco è giunta la notizia della loro separazione. Da allora non si se Ciacci sia fidanzato oppure single, anche se recentemente è stato avvistato insieme all’ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne, Mariano Catanzaro. Non si sa però se si tratti solo di una bella amicizia oppure dietro ci sia qualcosa di più. Attualmente non ci sono né conferme e né smentite da parte dei due.

Giovanni Ciacci addio alla tv

Durante l’ultima puntata andata in onda sul canale Tv8, dove Giovanni Ciacci conduce una rubrica all’interno del programma ‘Ogni Mattina’, condotto da Adriana Volpe, avrebbe annunciato di voler abbandonare il mondo della tv. Per molti, potrebbe trattarsi di una provocazione o di uno scherzo.

Giovanni Ciacci dieta

Sulla pagina instagram del famoso stylist compare un post dove proprio lui ha confessato di aver perso più di 20 kg negli ultimi tre mesi. Un traguardo importante raggiunto grazie alla sua forza di volontà e al supporto delle persone che gli vogliono bene. Di seguito il post pubblicato sul suo profilo, con oltre 380 mila follower al seguito, dove racconta il successo ottenuto.

“Sono molto felice di annunciarvi che ho perso in tre mesi – 20 kg. Ancora il percorso è lungo e pieno di tentazioni, ma spero entro dicembre di comunicarvi un nuovo obiettivo. la mia salute con i chili di troppo era diventata troppo precaria“.