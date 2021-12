Giovannino tu si que vales, chi è? Altezza, nano, ultime notizie

Chi ha guardato Tu Si Que Vales quest’anno ha potuto notare una presenza costante nel programma di intrattenimento di Canale 5 del sabato sera. Giovannino, il simpatico disturbatore di Sabrina Ferilli che, nel corso della trasmissione, ha creato con lei una coppia vincente. Durante le puntata hanno dato vinta a degli sketch esilaranti, impreziositi da battibecchi, dispetti. Il loro show ha divertito il pubblico spettatore della trasmissione fino all’ultima puntata. In tanti, però, si sono chiesti chi si celasse dietro quel mantello rosso. Lui è un attore e cabarettista e si chiama Giovanni Iovino.

Chi è Giovanni Iovino

Giovanni Iovino è un giovane ragazzo di 26 anni di Napoli che si è dato da fare tra teatro e cinema nel corso della sua vita. Ha lavorato per 5 anni come animatore dei villaggi turistici e, successivamente, ha intrapreso la strada nel mondo del cinema. Il suo volto lo possiamo ritrovare in alcune pubblicità, ma, il ruolo più importante, è stato quello nella terza stagione di Gomorra. A Napoli ha fatto la sua fortuna interpretando i ruoli di Ferzan Ozpetek in Pinocchio e la maschera di Pulcinella e il coniglio nel film di Matteo Garrone nel 2019. Fa, inoltre, parte di una compagnia teatrale di nola “Piparellio” in cui è presente anche suo fratello Andrea Iovino.

[wp_ad_camp_1]

Egli è molto attivo anche sui social, soprattutto Instagram e Tik Tok. Qui l’attore pubblica dei video molto divertenti dei suoi personaggi che attirano sempre molte visualizzazioni. Nell’ultima puntata del programma dell’edizione 2021, Giovannino ha portato a Sabrina Ferilli una torta per festeggiare i 70 giorni di conoscenza. Il loro rapporto è piaciuto molto al pubblico in studio e a casa e potrebbe essere riconfermato anche nella prossima edizione.

Tu Si Que Vales edizione 2021

Tu Si Que Vales è un programma di intrattenimento che da diversi anni tiene compagnia al pubblico a casa ogni sabato sera su Canale 5. Il talent show è giunto, ormai, alla sua ottava edizione e ogni puntata viene registrata negli studi del Centro Titanus Elios di Roma.

L’ottava edizione è andata in onda quest’anno dal 18 settembre al 27 novembre 2021 per un totale di 11 puntate. Alla conduzione è stato confermato il terzetto formato da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. I giurati, invece, sono stati Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudi Zerbi e Teo Mammucari con Sabrina Ferilli alla giuria popolare per la terza volta consecutiva in questo programma. Quest’anno, però, alla conduzione è stata aggiunta una quarta persona, la vincitrice di Amici, programma condotto e ideato da Maria De Filippi, Giulia Stabile. A vincere l’edizione è stato il crew Sadeck-Geometrie Variable.

Il programma non è di origine italiana, ma spagnola, andato in onda dal 2008 al 2013 su Telecinco. In Italia è stato scritto da diversi autori: Barbara Cappi, Giona Peduzzi, Mauro Monaco, Walter Corda, Martina Marino e Francesca Picozza. Ad idearlo, invece, i due amatissimi e conosciutissimi giudici Maria De Filippi e Gerry Scotti. Nel talent show possono partecipare tutte quelle persone che sanno di avere un talento o un’abilità; nel canto, nel ballo, ma anche abilità speciali mai viste prime. Il più talentuoso riceve un premio di 100.000 euro.