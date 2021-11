Giramenti di testa, è Covid? quando preoccuparsi? Cause, rimedi, cure

Giramenti di testa cause

L’emicrania (capogiro) è una patologia neurologica cronica caratterizzata da cefalea tensiva, da moderate a gravi e fitte alla testa spesso in associazione con una serie di sintomi del sistema nervoso autonomo. In genere il mal di testa forte è monolaterale (colpisce cioè solo una metà della testa) e a natura pulsante, con una durata che può variare da 2 a 72 ore. I sintomi associati possono includere nausea, vomito, fotofobia (aumento della sensibilità alla luce), fonofobia (aumento della sensibilità al suono) e il dolore generalmente si aggrava a seguito dell’attività fisica. Fino a un terzo delle persone con emicrania sperimentano l’aura: un disturbo transitorio visivo, sensoriale, motorio o del linguaggio che precede di poco il verificarsi di un episodio di mal di testa. Di tanto in tanto un’aura può verificarsi senza che venga seguita dall’emicrania.

Vertigini cause

Le emicranie si ritiene siano causate da un mix di fattori ambientali e genetici.Circa due terzi dei pazienti appartengono a nuclei familiari in cui si erano manifestati altri casi della stessa patologia. Le fluttuazioni dei livelli ormonali possono svolgere un ruolo e infatti l’emicrania colpisce più ragazzi che ragazze prima della pubertà, ma negli adulti le donne con emicrania sono più frequenti, da due a tre volte di più, rispetto agli uomini.La predisposizione alle emicranie in genere diminuisce durante la gravidanza. L’esatta eziologia e fisiopatologia dell’emicrania non è nota; tuttavia viene ritenuta spesso un disturbo di natura neurovascolare. La teoria più accettata è correlata alla maggior eccitabilità della corteccia cerebrale e a un controllo anormale dei neuroni del dolore nel nucleo trigeminale del tronco cerebrale.

Vi sono quattro fasi possibili durante un episodio di emicrania, anche se non tutte le fasi si presentano necessariamente:

la fase prodromica, che si verifica nelle ore o nei giorni antecedenti il mal di testa;

l’aura, che precede immediatamente il mal di testa;

la fase del dolore, nota anche come fase di cefalea;

la fase postdromica, gli effetti sperimentati dopo la fine di un attacco di emicrania.

Giramenti di testa e nausea

Vi sono tre aspetti principali riguardo al trattamento dell’emicrania: evitare che si instauri, il controllo dei sintomi acuti e la prevenzione farmacologica. I farmaci sono più efficaci se usati precedentemente a un attacco. L’uso frequente di farmaci può causare emicrania da uso eccessivo di farmaci, in cui il mal di testa diventa più grave e più frequente. Ciò può avvenire soprattutto con i triptani, l’ergotamina e gli analgesici narcotici.

Giramento di testa: rimedi

Mal di testa e vomito? Ecco come farlo passare.

Secondo alcuni studi, il coenzima Q10 – sostanza prodotta naturalmente nel corpo – assunta sotto forma di integratore, aiuta a combattere il disturbo. Prima di intraprendere tale percorso, chiedere consiglio al proprio medico o farmacista.

Vitamine del gruppo B: la carenza di una o più vitamine del gruppo potrebbe provocare cali di energia, insonnia, instabilità, irritabilità, vertigini e mal di testa. Una correlazione che può essere stabilita solo dal medico dopo opportune visite e analisi. Pertanto l’assunzione controllata di vitamina B potrebbe avere come effetto proprio il miglioramento dei sintomi.

Anche un buon massaggio alla fronte, alle tempie e al collo può essere utile, effettuato con olio di lavanda, di menta o entrambi. Il primo ha un effetto rilassante, il secondo decontratturante con l’accortezza di non usare mai quest’ultimo in prossimità degli occhi, avendo un effetto irritante sulle mucose oculari.