Giulia Belmonte: chi è la compagna di Stash? Biografia, carriera e figlia

Giulia Belmonte, classe 1995, è una giornalista televisiva. Ha lavorato per alcuni programmi tv ed è la compagna di Stash, Antonio Fiordispino, il cantante del gruppo The Kolors. Il 3 dicembre dello scorso anno, sono diventati genitori della piccola Grace.

Chi è Giulia Belmonte

Nome: Giulia

Cognome: Belmonte

Data di nascita: 13 agosto 1995

Età: 25 anni

Lavoro: giornalista Tv

Coniuge: Stash Fiordispino

Figli: Grace (dicembre 2020)

Biografia

Giulia Belmonte, originaria di Pescara, classe 1995, è una giornalista televisiva. Ha partecipato come inviata in diversi programmi tv ed è stata la protagonista del video tormentone dell’estate Dove e Quando di Benji e Fede. Molto riservata sulla sua vita privata, non si sa come lei e Stash si siano conosciuti. Sappiamo, però, che sono legati da circa due anni e a dicembre del 2020 sono diventati genitori di Grace.

Carriera e Lavoro

Giulia Belmonte, laureata in Scienza della Comunicazione, porta avanti la sua passione per il giornalismo e per la moda. Già da giovanissima, infatti, ha lavorato come fotomodella. Ha partecipato, nel 2013, al concorso di bellezza “Miss Abruzzo”, conquistandone il titolo, e nello stesso anno la ritroviamo anche tra le finaliste di “Miss Italia”. Nel 2014, inizia la sua gavetta nel mondo del giornalismo, con la conduzione del programma su La 5 “Tacco 12”. Dopo la laurea, conseguita nel 2017, e il superamento dell’esame per prendere il tesserino da Giornalista Pubblicista, inizia a lavorare come Social Media Specialist per un’agenzia di comunicazione e servizi informatici di Teramo. Da li seguono una serie di altri risultati, tra cui quello di diventare influencer e opinionista in un programma sportivo. Nonostante questo, non abbandona mai il suo lavoro da giornalista, tanto da diventare il volto di TV 7 Gold e Telenova. Dal 2018 il suo volto lo ritroviamo, nei servizi “A caccia di mostre”, nello speciale “Magia d’Oriente”, a “Mattino Lombardia”. Infine, è stata anche protagonista del video di Benji e Fede.

Vita Privata

Sappiamo solo che è legata al cantante Stash da circa due anni, i due convivono e hanno una figlia, Grace, nata il 3 dicembre del 2020.