Giulia De Lellis: chi è, carriera, ex Andrea Damante, fidanzato Beretta, conduttrice Love Island

Giulia De Lellis è una web influencer, un personaggio televisivo e imprenditrice italiana, che deve la sua popolarità al programma tv Uomini e Donne. Giulia, infatti, nel 2015, si presentò per corteggiatore il tronista Andrea Damante. I due lasciarono insieme il programma diventando una delle coppie più amate e famose della televisione. Hanno vissuto molti alti e bassi, con presunti tradimenti da parte di lui, e nel 2019 si sono lasciati definitivamente. Attualmente, Giulia è fidanzata con Carlo Gussalli Beretta.

Chi è Giulia De Lellis

Nome: Giulia

Cognome: De Lellis

Luogo di nascita: Ostia

Data di nascita: 15 gennaio 1996

Segno Zodiacale: Capricorno

Età: 25 anni

Professione: Fashion Influencer e imprenditrice

Profilo Instagram Ufficiale: @giuliadelellis103

Biografia

Giulia De Lellis nasce ad Ostia il 15 gennaio 1996. Molto legata alla sua famiglia, Giulia ha una sorella, Veronica, nata da una relazione precedente avuta dalla madre e un fratello. Appassionata sin da bambina di moda e make up, oggi è una delle influencer più seguite in Italia. È stata per molto tempo al centro dei gossip per la sua relazione con il deejay ed ex tronista, Andrea Damante, conosciuto nel 2015 a Uomini e Donne, dove Giulia era scesa per corteggiarlo. Giulia e Andrea hanno fatto sognare i fan con la loro storia d’amore terminata però nel 2018. Dopo una frequentazione con il motociclista Andrea Iannone, Giulia e Andrea sono tornati insieme, per poi lasciarsi definitivamente dopo pochi mesi. Attualmente, Giulia è felicemente fidanzata e convive con Carlo Gusalli Beretta.

Carriera

Nonostante la sua giovane età, Giulia ha già alle spalle un’importante carriera nel settore beauty e make up. La sua popolarità la deve sicuramente a Maria De Filippi e al programma Uomini e Donne, che la fece conoscere al pubblico. Dopo l’esperienza in tv, infatti, Giulia ha intrapreso la carriera di influencer, prestando la propria fama e il proprio volto a importanti brand mondiali. Sul suo profilo Instagram conta quasi 5 milioni di follower ed è ad oggi uno dei più seguiti in Italia. Inoltre, Giulia è stata anche protagonista in una puntata de “Il salone delle Meraviglie” con Federico Lauri. Nel 2019, esce il suo primo libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!.

Giulia De Lellis fidanzato

Dopo la fine della lunga e tormentata storia con Andrea Damante, Giulia nell’estate 2020 è stata spesso avvistata in compagnia dell’amico del deejay, Carlo Gussalli Beretta. Inizialmente non vi era alcuna ufficialità, ma adesso la loro relazione è sotto gli occhi di tutti e la coppia vive serenamente il loro amore alla luce del sole. In passato, Giulia ha avuto anche una relazione con il cantante Irama e con il motociclista Andrea Iannone.

Love Island conduce Giulia De Lellis

A partire da giugno 2021, Giulia De Lellis si calerà anche nei panni di conduttrice del programma Love Island, in onda su Discovery Plus e Real Time che si svolgerà a Gran Canaria. Il programma è un reality show dove un gruppo di ragazzi e ragazze single, dovranno convivere in una grande villa in cerca dell’amore.