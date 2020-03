Giulia De Lellis lascia Andrea Iannone per dedicarsi alla pole dance

In quest’ultimo periodo si è discusso tantissimo fra la crisi che ha colpito la bellissima Giulia De Lellis e Andrea Iannone, ma lei ha prontamente smentito ogni voce. Fra loro le cose sembrano andare al meglio, assicura Giulia, anche se lei recentemente ha trovato un nuovo amore: la pole dance. Nelle storie pubblicate su Instagram l’influencer ha condiviso video mentre volteggia sinuosa attaccata al palo e i fan sono in estasi.

Tra passi di danza e varie acrobazie, Giulia mette in mostra un fisico perfetto, Vestita solo di tip e culotte, mette in mostra curve da 10 e lode e u lato B tonico e perfetto in ogni sua parte.

Mentre danza Giulia non riesce a trattenere la sua felicità e le risate. “Mi sono divertita da morire, ma per il mio lavoro troppi lividi. Proverò ancora perché mi piace, ma non praticherò mai seriamente”. Insomma, quella per la pole dande è stata un’infatuazione passeggera e niente più: il suo vero amore sembra restare Andrea Iannone almeno per il momento….

