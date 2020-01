Giulia De Lellis mostra l’acne: “Non dobbiamo vergognarci di niente”

Per la primissima volta la bellissima Giulia De Lellis ha voluto parlare apertamente ai tantissimi fan che la seguono di un problema alla pelle che l’ha tanto colpita e per non demoralizzare chi ne soffre consiglia assolutamente di svolgere un apposito percorso di cura e avverte “La soluzione c’è. Passa. Soffrire di acne non è una vergogna”.

Sulle storie social, Giulia si è confessata e ha pubblicato foto della sua pelle con tanto di brufoletti prima della guarigione. “Non ci devono fermare cinque, dieci, venti brufoli del cavolo sulla faccia”.

Il racconto della partner di Andrea Iannone è stato chiaro: “Non ero in uno stato tragico, avevo un principio di acne. Ho provato creme e cremine, ma peggio… pelle sempre più grassa…” I consigli della influencer per i fan che come lei soffrono di acne sono semplicissimi: “Affidatevi a un dermatologo, curate l’alimentazione, provate per 28 giorni a non mangiare cibi che contengono lattosio, attenzione alla detersione”.

La De Lellis ha seguito le istruzioni, ma non aveva alcun risultato. Ha cambiato dottore trovandone finalmente uno come si deve e ha spiegato come stanno le cose: “Stress che su noi donne gioca brutti scherzi… Ero demoralizzata, volevo morire”. Ma poi è stata in grado di capire che passa, perché la soluzione fortunatamente esiste. “Ne soffrivo ma mi sono detta che vergogna è altro. Capisco la sofferenza ma i problemi sono altri”.

Ora tuttavia racconta di essere alle prese con altri problemi non di poco conto.. “La notte non dormo, insonnia perenne. Ho provato tutti i rimedi naturali ma niente. Non ne posso più”. Pensate ancora che la vita della influencer sia perfetta in tutto e per tutto?

