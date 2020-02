Giulia De Lellis terrorizzata dal Coronavirus: «Sarò un esempio sbagliato». E si mostra in questo modo

La tanto amata Giulia De Lellis è fra le vittime dell’isterismo di massa che con il passare dei giorni man mano si sta divulgano in maniera significativa a causa del coronavirus.

Il terrore di essere infetta ha indotto la De Lellis a munirsi di mascherina per tutelarsi nel corso di un viaggio in aeroporto:

“Non sembrerò normale però sono un’ipocondriaca del cavolo” ha detto nelle IG stories.

L’influencer ha poi proseguito in questo modo: “Ve lo giuro non è per fare allarmismi, io sono veramente una super ansiosa, per queste cose quindi magari sarà un esempio molto sbagliato in queste ore, in questi giorni, mi dispiace però io sono veramente troppo ipocondriaca. Capitemi, scusatemi, perdonatemi!”.

