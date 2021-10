Giulia Salemi: chi è, età, carriera, fidanzato Pierpaolo

Giulia Salemi, classe 1993, è un personaggio televisivo, conduttrice televisiva e modella italiana. Di origine italo-persiana, è nata a Piacenza, dal poliziotto Mario Salemi e dall’estetista iraniana Fariba Tehrani, che si separano nel 2009. Giulia, ha alle spalle una carriera importante nel mondo dello spettacolo. Partecipa e vince il reality, Pechino Express 2015, dove in coppia con sua madre, diventa una concorrente della terza edizione del Gf Vip, dove conosce e inizia una relazione con Francesco Monte, per ripeter poi l’esperienza al Grande Fratello VIP 5, dove nel frattempo è tornata single e conosce e si innamora di Pierpaolo Pretelli, suo attuale fidanzato.

Giulia Salemi – dettagli informazioni

Nome: Giulia

Cognome: Salemi

Data di Nascita: 1 aprile 1993

Età: 29 anni

Segno Zodiacale: Ariete

Luogo di Nascita: Piacenza

Professione: personaggio televisivo, conduttrice televisiva e modella italiana

Profilo Instagram: @giuliasalemi

Giulia Salemi chi è, età, divorzio genitori

Giulia Salemi nasce il 1º aprile 1993 a Piacenza. I suoi genitori sono persone lontane dal mondo dello spettacolo, Mario, suo padre, è un poliziotto Mario Salemi, mentre sua madre, Fariba Tehrani, di origini iraniane, è un’estetista. Proprio quest’ultima, prenderà parte a due reality, uno insieme alla figlia, Pechino Express, che le vedrà uscire vincitrici, e poi da sola parteciperà all’ultima edizione de L’Isola Dei Famosi. Giulia, studia e si diploma al liceo scientifico e inizia a frequentare la facoltà di Economia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, nella sede di Piacenza, che lascerà dopo il primo anno per proseguire poi con Scienze della Comunicazione a Milano. Attratta fin da giovanissima dal mondo dello spettacolo, esordisce come modella.

Giulia Salemi carriera

Giulia Salemi esordisce nel mondo dello spettacolo nel 2014, partecipando al concorso di bellezza Miss Italia, dove sfila con il titolo di Miss Piacenza. Si classifica al quarto posto e vince le fasce Miss Sorrisi e Canzoni e Miss Sport Lotto Emilia Romagna. Nel 2015 diventa una concorrente di Pechino Express, il reality, condotto da Costantino Della Gherardesca, dove partecipa in coppia con sua madre Fariba Teherani formano la coppia “le persiane”, uscendo vincitrici. Nel 2018, diventa concorrente del Grande Fratello Vip 2018, dove conosce e si fidanza con il modello Francesco Monte, la loro storia terminerà nel 2019. Nel 2020 partecipa di nuovo al Grande Fratello Vip 2020, dove si fidanza con Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si conoscono nella casa del Grande Fratello VIP 5. I due da quel momento non si sono più lasciati e sembrerebbe anche che stiano parlando di convolare a nozze.

Giulia Salemi mamma Fariba

Fariba Tehrani è un personaggio televisivo, conosciuto per aver partecipato a reality come Pechino Express e, attualmente, si trova in Honduras nel cast de L’Isola dei famosi. Fariba è nota per essere la mamma dell’influencer Giulia Salemi. Mamma e figlia hanno anche partecipato insieme nel 2015 a Pechino Express, classificandosi al terzo posto. Fariba, oltre a essere presente nel mondo dello spettacolo, è un’imprenditrice che gestisce un centro benessere in provincia di Piacenza.

Giulia Salemi Francesco Monte

Francesco Monte è un attore e personaggio televisivo, noto al pubblico per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista. Inoltre, ha partecipato anche a diversi reality ed è stato fidanzato con molte donne famose.