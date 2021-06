Giulia Stabile: chi è, carriera, Sangiovanni, bullismo, tatuaggi

Giulia Stabile è una ballerina romana, nota per aver partecipato, e vinto, il talent show Amici 20. Giulia, ha conquistato il cuore di tutti, oltre che per la sua bravura, anche per il suo carattere a tratti “fanciullesco”. Una ragazzina di 20 anni che però si che però si trasforma in una ballerina professionista quando sale sul palco e si accende la musica. Giulia, che all’interno del programma Amici, ha raccontato di essere stata vittima di bullismo quando era più piccola, si è presa la sua rivincita davanti a tutta l’Italia. Supportata sempre dalla sua insegnante, che ha sempre creduto in lei, Veronica Peparini, Giulia, oltre ad aggiudicarsi la vittoria, ha anche trovato l’amore, con il cantante Sangiovanni, anche lui concorrente del talent, che si è classificato al secondo posto.

Chi è Giulia Stabile

Nome: Giulia

Cognome: Stabile

Data di nascita: 10 Giugno 2002

Età: 19 Anni

Segno zodiacale: Gemelli

Luogo di nascita: Roma

Professione: Ballerina

Profilo Instagram ufficiale: @giugiulola

Biografia

Giulia Stabile è nata a Roma il 10 giugno del 2002. Giulia è conosciuta dal pubblico televisivo per essere stata una concorrente di Amici 20, condotto da Maria De Filippi, e per essersi aggiudicata la vittoria del talent. Giulia, nonostante il suo carattere apparentemente riservato, all’interno del programma è riuscita ad aprirsi e a raccontare di sè. Ha origini italo-catalane, visto che sua mamma è spagnola. Giulia Stabile fin da piccola ha coltivato la sua passione per la danza, sempre supportata dai suoi genitori, Susy e Carlo, molto orgogliosi della vittoria ad Amici 20. Hanno sempre fatto di tutto per supportarla in questa sua passione, incoraggiati anche dal talento che da subito Giulia ha mostrato per questa disciplina. E’ il 2006 quando Giulia inizia a frequentare l’Accademia Balletto di Roma sull’Aurelia.

Giulia Stabile vittima di bullismo

Giulia, come lei stessa ha raccontato durante la sua permanenza ad Amici, ha subito atti di bullismo. E’ stata spesso isolata e presa in giro dai compagni di classe, per via della sua passione, che le portava via molto tempo, e per il suo aspetto fisico. Giulia ha ammesso che, nonostante sia passato del tempo, per lei è ancora difficile superare certe affermazioni. Sicuramente la sua partecipazione al talent, così come la sua vittoria, la aiuteranno ad aumentare la stima in se stessa e a credere di più nelle sue capacità. Lei stessa ha dichiarato che, dopo la sua esperienza in tv, alcuni “bulli” che l’avevano derisa in passato si sono fatti sentire per scusarsi del dolore che le hanno provocato.

Carriera

Giulia Stabile è una, ormai, famosa ballerina professionista. Prima dell’esperienza ad Amici, che le ha fatto guadagnare una grande popolarità, Giulia aveva già avuto diverse esperienze. In tv, ha partecipato nel 2014, al programma “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici. Giulia, inoltre, fa parte della famosa crew di ballerini, Nough Megacrew.

Giulia Stabile tatuaggi

La passione di Giulia per la danza è impressa anche sulla sua pelle. Visibile, infatti, sul suo avambraccio destro, il tatuaggio con la scritta “…5,6,7,8” ovviamente riferito al conteggio dei passi della danza.

Giulia Stabile e Sangiovanni

Giulia aveva ammesso che prima di entrare nella scuola non aveva mai avuto nessuna esperienza con i ragazzi. All’interno della scuola conosce il cantante Sangiovanni, e tra i due sboccia l’amore, tanto che sono tutt’ora fidanzati. All’interno del programma Sangiovanni ha scritto e dedicato uno dei suoi inediti, “Lady”, proprio a Giulia.