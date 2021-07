Giulia tentatrice Temptation Island 2021: chi è la single con cui Tommaso ha tradito Valentina? Foto tradimento

Lunedì 5 luglio è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island, dove a guidare il racconto c’è Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e conduttore anche delle precedenti edizioni. All’interno del programma, 6 coppie, non sposate e senza figli in comune, mettono alla prova il loro amore, vivendo separati in due villaggi, per 21 giorni, cercando di resistere alle tentazioni da parte di single tentatori. Tra le coppie di questa edizione, sicuramente quella che ha più incuriosito il pubblico è stata quella formata da Tommaso e Valentina. I due stanno insieme da un anno e sette mesi e hanno ben 19 anni di differenza, Tommaso ha 21 anni e Valentina 40. Elencando solo la differenza d’età, nessuna avrebbe scommesso sulla longevità di questa coppia ma, già dal video di presentazione e dalla prima puntata, si sono dimostrati molto innamorati e affiatati. È stata Valentina a voler partecipare al programma per cercare di placare l’eccessiva gelosia del suo fidanzato. Alla luce di ciò, la puntata andata in onda ieri, ha regalato un bel colpo di scena.

Tommaso tradisce Valentina

Tommaso, entrato nel programma senza nascondere la sua eccessiva gelosia nei confronti della sua fidanzata, che lui considera già sua moglie, nonostante non siano sposati, è stato più volte sentito mentre precisava quanto i loro corpi fossero “sacri” l’uno per l’altra, a sostegno del fatto che nessuno si sarebbe dovuto far toccare da nessun altro all’interno del villaggio. Tommaso passa i primi giorni a preoccuparsi per ciò che Valentina potrebbe fare lontano da lui, continuando a ripetere quanto sia innamorato di lei e quanto si senta fortunato a vivere questa relazione. Ma, tutto cambia, durante il primo falò di confronto quando vede la sua fidanzata che si diverte in un gioco di gruppo dove non manca il contatto con i ragazzi single. Da lì le cose sembrano cambiare per Tommaso che sostiene di non riuscire più a vedere Valentina con gli stessi occhi di prima, in quanto si sente mancato di rispetto. Complice la delusione verso Valentina, Tommaso inizia ad avvicinarsi alla single Giulia, all’interno del suo villaggio. Prima con battutine e abbracci, per poi finire abbracciati sotto una coperta. Per Valentina, non ci sono dubbi e si tratta solo di una ripicca che il fidanzato sta mettendo in scena per punirla per il suo comportamento. Ma, anche lei dovrà ricredersi quando davanti alle telecamere Tommaso e Giulia si lasciano andare in una serie di effusioni che si concludono con un bacio in piena regola. Valentina, a quel punto, decide di richiedere il falò immediato di confronto per parlare con Tommaso. Quest’ultimo rimane fermo sulla sua posizione, convinto che l’atteggiamento di Valentina anche se agli occhi degli altri può non sembrare grave per lui lo è stato, confessando anche che se tutto il percorso fosse andato nel verso giusto, all’ultimo falò prima della fine del programma lui le avrebbe chiesto di sposarlo. Valentina decide di lasciare il programma da sola.

Chi è Giulia tentatrice Temptation Island

La ragazza che sembra aver fatto perdere la testa a Tommaso e avergli fatto dimenticare la sua amata fidanzata Valentina, si chiama Giulia Cerini. Giulia è nata il 14 giugno a Roma, quindi ha 25 anni. La data del suo compleanno è nota anche perché lo ha festeggiato proprio all’interno del programma ( che è stato registrato in precedenza). Giulia è laureata in ingegneria edile ed è appassionata del mondo della moda, dove lavora anche come modella.

Tradimento Tommaso foto