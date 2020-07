Giuseppe Conte stato di emergenza “fino a dicembre”: ipotesi nuovi Dpcm

L’ipotesi al vaglio è una proroga dello stato di emergenza attuale fino al prossimo 31 dicembre

Lo stato di emergenza attuale, proclamato lo scorso 31 gennaio per via della pandemia di coronavirus e in scadenza il 31 luglio, potrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre. La spinta, come riporta il Messaggero, è arrivata dal Comitato Tecnico Scientifico in accordo con il ministero della Salute.

Il motivo della proroga è fare in modo che il premier Giuseppe Conte possa emanare ancora, in caso di necessità, nuovi Dpcm come quelli che hanno accompagnato le fasi 1 e 2 dell’emergenza.

loading...

Se ne è parlato durante gli ultimi vertici con i capidelegazione a Palazzo Chigi e in breve tempo il governo dovrà prendere una decisione visto anche che in Italia è ancora lontano l’obiettivo “zero contagi”.

Lo scenario piacerebbe sia al M5s, a partire dalla ministra Lucia Azzolina, fino agli esponenti del Pd. Italia Viva, invece, avrebbe sollevato qualche perplessità, mentre è ancora da sondare l’opinione del centrodestra.

Proprio in seguito all’incontro con il centrodestra, rinviato alla prossima settimana, potrebbe arrivare la decisione definitiva. Il leader della Lega Matteo Salvini, tuttavia, si sarebbe già detto contrario.

Intanto, negli ultimi decreti, i riferimenti temporali sono stati tolti ed è stata citata la formula “fino alla fine dell’emergenza”, così da lasciare ampio margine di manovra in caso di proroga anche oltre il 31 luglio.

Commenti

commenti