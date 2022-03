Gli effetti della guerra in Ucraina si fanno sentire in cucina / L’inflazione ha raggiunto l’8,5%, meno di quanto previsto dagli economisti

Anche se il governo non ha imposto nuove tasse quest’anno, la popolazione si sente sovraccaricata. Ed è proprio così, solo che il sovrapprezzo è portato dall’inflazione. A febbraio l’aumento dei prezzi è stato dell’8,5% rispetto a febbraio 2021.

Inflazione Foto: Piqsels.com

Dal pane comune dei panifici all’olio di girasole tanto necessario per cucinare o al carburante per l’auto, ogni rumeno sente direttamente gli aumenti di prezzo. Per non parlare delle bollette di luce e gas.

A febbraio, i maggiori aumenti di prezzo sono stati per gas, patate, carburante e petrolio. Seguono energia termica, farina di mais e prodotti della macinazione.

Vedi sotto i prodotti più costosi di febbraio:

Gli effetti della guerra in Ucraina si fanno sentire. La globalizzazione, che in origine era un fenomeno disinflazionistico, è ora diventata inflazionistica.

Esportazioni da Russia e Ucraina rappresenta il 12% delle calorie totali commercializzato nel mondo, mostra un’analisi dell’International Food Policy Research Institute. Stati come il Nord Africa e il Medio Oriente fanno affidamento su questi due paesi per la metà del grano di cui hanno bisogno.

La conseguenza immediata è una bolletta alimentare più alta. Produttori come Nestlé e Danone stavano già affrontando costi gonfiati prima della guerra. Unilever stima che i soli prezzi dell’energia abbiano aggiunto 3,6 miliardi di euro ai 23 miliardi di dollari di spesa, secondo il Financial Times. Ovviamente le spese eccedenti saranno a carico del consumatore finale.

La paura della guerra e/o anche dei prezzi più alti fa sì che le persone svuotino gli scaffali dei negozi, facendo scorta di farina, olio, lattine, zucchero.

In alcune località della Romania sono state poste restrizioni alla vendita di alcuni prodotti di base, mentre in altre è segnalata la loro mancanza sugli scaffali.

L’inflazione porta seri dilemmi a chi la gestisce: BNR

Il dilemma dei vertici della Banca nazionale adesso è: quanto alzare il tasso di riferimento per controllare l’inflazione, ma, allo stesso tempo, non soffocare la crescita economica, e così sempre più colpita dalla pandemia, dalla guerra e così via.

Inizialmente il messaggio inviato dalla NBR, in linea con quello delle altre Banche Centrali, era che l’inflazione è un fenomeno transitorio che non dovrebbe preoccuparci. Che si è rivelato essere un errore di calcolo. Insomma, le grandi banche centrali (tra cui EDF e Bce) si sbagliavano. Lo stesso valeva per la NBR. E non solo adesso, ma anche nella crisi del 2008, quando i messaggi ufficiali erano che non saremmo stati colpiti.

Lo svantaggio è che quando le persone si aspettano un’inflazione elevata e si comportano come tali, l’inflazione arriva. Guarda il recente episodio di aumento dei prezzi del gas. E l’istituzione guidata da Isărescu basa le sue decisioni di politica monetaria sulle aspettative inflazionistiche della popolazione e delle imprese. Ciò rende estremamente difficili le decisioni di politica monetaria e (quando le persone credono diversamente da quanto viene detto dal NBR) diminuisce anche l’efficienza nel trasmettere queste decisioni nella vita economica reale.

La NBR sta affrontando uno dei periodi di politica monetaria più difficili degli ultimi 20 anni. L’inflazione è ben al di sopra dell’obiettivo ed è in aumento. Alta inflazione in termini di bassa disoccupazione significa (teoricamente) tassi di interesse più elevati. Ma quanto li arrampichi dipende da molte cose. Compreso il timore di non alimentare una spirale di salari e prezzi.

Anche al governo non piace l’inflazione elevata

Difficili anche la lotta per la riduzione del potere d’acquisto della popolazione ei tentativi di sviluppo dell’economia post-pandemia, soprattutto in un Paese dove la crescita economica si basa sulla spesa per consumi, che sta diventando sempre più difficile per gran parte della popolazione. .

Se il caviale e l’attrezzatura da sci diventassero più costosi, non danneggerebbe la maggior parte di noi. Ma se il gas, l’elettricità e la benzina diventano più cari, dovremo sicuramente ridurre le altre spese per coprire quei costi.

Secondo la Strategia Fiscale, l’influenza di un calo economico dell’1% del PIL avrebbe un impatto negativo sul livello di indebitamento, un aumento del 4,9% del PIL nel 2024 e il deprezzamento della moneta nazionale del 10% rispetto al Euro, la principale La valuta in cui il debito pubblico è denominato in valuta estera aumenterebbe la quota del debito pubblico sul PIL fino al 3,3% del PIL nel 2024. Uno slittamento fiscale tradotto in un disavanzo di cassa del 6,3% tra il 2022 e il 2024 , porterebbe a un aumento del livello di indebitamento fino al 6,2% del PIL nel 2024, mentre l’influenza combinata di questi fattori sulla quota del debito pubblico nel PIL porterà a un aumento di questo indicatore del 15,2% del PIL nel 2024.