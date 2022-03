Gli Stati Uniti cercheranno di convincere la Cina a non fornire armi alla Russia

Gli Stati Uniti cercheranno di persuadere la Cina a non offrire armi alla Russia in un vertice a Roma, che la Casa Bianca considera estremamente importante non solo per la guerra in Ucraina, ma anche per le future relazioni di potere internazionale. Il guardiano.

casa BiancaFoto: Wikimedia Commons

Jake Sullivan, consulente per la sicurezza, incontrerà il suo omologo cinese Yang Jiechi nella capitale italiana.

In un’intervista alla CNN, Sullivan ha affermato che gli Stati Uniti stanno osservando da vicino la misura in cui la Cina offrirà alla Russia qualsiasi tipo di supporto, materiale o economico.

“Allora siamo semplicemente venuti a conoscenza. Abbiamo informato Pechino che non assisteremo le passività e non permetteremo a un paese di risarcire la Russia per le perdite subite a causa delle sanzioni economiche”, ha affermato.

Sullivan ha anche affermato che gli Stati Uniti hanno chiarito a Pechino che ci sarebbero state conseguenze per uno sforzo su larga scala per aiutare la Russia.

Un portavoce dell’ambasciata cinese negli Stati Uniti ha chiesto informazioni alla stampa secondo le quali La Russia chiede aiuti militari alla Cinaha affermato che Pechino è impegnata a impedire che la guerra in Ucraina “sfugga di mano”.

“La priorità ora è prevenire l’escalation della situazione tesa o addirittura sfuggire al controllo”, ha affermato Liu Pengyu, portavoce dell’ambasciata cinese a Washington, secondo Reuters.

Domenica, il Financial Times e altri media hanno annunciato che i funzionari statunitensi ritengono che la Russia abbia richiesto l’aiuto militare della Cina e il sostegno economico.