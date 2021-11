Glutine, cos’è? Perchè fa male? Dove si trova? Tutte le risposte

Cos’è il glutine? Un complesso proteico presente in alcuni cereali. Molto apprezzato per le sue proprietà viscoelastiche è un buon emulsionante e un buon supporto per gli aromi. É in grado di legarsi con l’acqua e ha un ruolo fondamentale durante i processi di panificazione. Nella maggior parte dei casi non è dannoso per l’uomo, ma può risultare mortale per chi ne è intollerante o celiaco.

Glutine cos’è? Glutine dove si trova?

Il glutine, come detto precedentemente, è un complesso proteico che si trova in alcuni tipi di cereali e, grazie alle sue proprietà viscoelastiche, è fondamentale per i processi di panificazione e lievitazione. Grazie a queste sue proprietà ci permette di ottenere degli alimenti di consistenza diversa come torte, biscotti pane e altri alimenti. La differenza nella morbidezza o nella durezza di un tale alimento è dovuto dalle proporzioni di acqua, amido e glutine presenti, ma anche dal tipo di lavorazione e dall’utilizzo di altri ingredienti come uova, olio, zucchero, burro etc.

Cibi che contengono glutine

Alimenti che contengono glutine: oltre al pane anche l’orzo contiene glutine e il farro contiene glutine. Alle domande “La patata contiene glutine?” oppure “Il mais contiene glutine?” La risposta è una sola, no. Altri cibi con glutine sono l’avena e alcune farine e derivati come il grano Kamut, il couscous di frumento e il seitan. Le persone che adottano una dieta priva di questo complesso proteico devono evitare questi cereali e tutti quelli alimenti che li contengono.

Alimenti contenenti glutine

bevande e preparati a base di cereali vietati;

· malto di cereali vietati;

· birra preparata con malto d’orzo o di frumento;

· preparazioni solubili di caffè o surrogati contenenti cereali vietati;

· prodotti impanati o addensati con farine di cereali vietati;

· crusca, farine, semole, fiocchi di cereali, amidi di cereali vietati;

· germe di grano, lievito madre;

· frutta disidratata infarinata (come ad esempio i fichi).

Ci sono, però, alcuni prodotti come hamburger, insaccati che possono contenere delle tracce. É consigliabile, dunque, leggere sempre bene l’etichetta riportata sugli alimenti confezionati. Bisognerà cercare gli allergeni nella lista di ingredienti: tutti i cereali contenenti glutine saranno riportati in grassetto. Esistono alcuni cereali e pseudocereali che possono essere consumati dalle persone celiache e da chiunque segua un’alimentazione priva di glutine come mais, riso, miglio etc. Intolleranza al glutine cosa mangiare? verdura, frutta, legumi, carne, pesce, uova, latte e molti latticini.

Il glutine fa male?

Il glutine fa male per chi ha un’intolleranza, ovvero la cosiddetta celiachia. Questo complesso proteico può generare nei soggetti allergici una reazione infiammatoria dell’intestino danneggiandolo. Anche per chi ha una sensibilità al glutine non celiaca deve seguire un’alimentazione senza glutine.

Mangiare senza glutine fa male?

Scegliere di mangiare cibo senza glutine anzichè cibi con glutine per chi non ha un’accertata celiachia, mette seriamente a rischio la propria salute. Questo potrebbe portare ad un aumento dell’obesità e al rischio di patologie cardiovascolari, e più in generale può sottrarre nutrienti importanti alla nostra dieta. L’appello degli esperti è sempre più insistente per mettere freno ad una moda pericolosa e insensata che si sta espandendo. Si tratta di allarmi supportati sempre più da studi medici.