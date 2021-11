Graffio di gatto nell’occhio, cosa fare? Conseguenze, rimedi naturali, cure tempestive

Giocando con il proprio gatto possono capitare diversi incidenti. Tra questi, uno dei più rischiosi è sicuramente il graffio di gatto nell’occhio, che può arrivare a causare una abrasione della cornea. Cosa fare in caso si verifichi graffio nell’occhio da parte di un gatto? Quali sono le precauzioni e le cure in caso di bartonellosi?



Graffio di gatto nell’occhio: cos’è e quali i sintomi?

In generale, anche se non dovesse essere stato il micio di casa a graffiare, il risultato si traduce spesso in una abrasione corneale. Quando si verifica una lesione cornea (come anche nel caso di graffio con un foglio o con una unghia), l’abrasione può cicatrizzarsi da sola in poco tempo provocando solo un leggero fastidio. Di contro, però, i sintomi legati all’abrasione possono ripresentarsi dopo del tempo.

Solitamente i primi sintomi sono arrossamento, fastidio alla luce (fotofobia) e dolore all’occhio. La prima cosa da fare in caso di cornea graffiata è quindi di rivolgersi il prima possibile al proprio oculista di fiducia. In assenza, si può optare per un pronto soccorso oculistico.

Quali sono le cure tempestive consigliate?

È particolarmente importante sottoporsi a visita nel minor tempo possibile in quanto le unghie dei gatti, così come ogni altro corpo estraneo che viene a contatto con i nostri occhi, possono causare infezioni alla cornea. Una visita presso un medico oculista è quindi il primo passo per valutare la situazione e procedere con la terapia più adeguata.

Generalmente la terapia in caso di graffio nell occhio prevede l’applicazione di una pomata antibiotica locale e, in caso di dolori e fastidi, antinfiammatori non steroidei. A ciò si aggiunge un bendaggio che può durare dalle 24 alle 72 ore. Per una abrasione corneale tempi di guarigione si aggirano tra i 2 e i 10 giorni in base alla gravità.

Nel caso in cui i sintomi del graffio di gatto all’occhio (fotofobia, arrossamento, fastidio o dolore all’occhio) si dovessero ripresentare dopo del tempo, il consiglio è quello di utilizzare delle lacrime artificiali o dei gel umettanti. Ciò permette di proteggere l’epitelio da eventuali danni causati dalla palpebra.

Bartonellosi, o malattia da graffio di gatto

Generalmente le malattie trasmesse dai gatti all’essere umano sono poche. Esiste però una condizione detta “malattia dei gatti“, o più specificamente “malattia del graffio del gatto“. Si tratta di una infezione causata da un batterio, quello della bartonella henselae, che arriva all’uomo in caso di graffio.

Per il gatto questo batterio è totalmente innocuo, ma l’uomo colpito da graffio di gatto più riscontrare, nell’area del graffio, una sorta di eritema con crosta. A distanza di un paio di settimane può insorgere una linfoadenopatia, ovvero l’ingrossamento dei linfonodi che si trovano all’inguine, sotto le ascelle o sul collo. Tra gli altri possibili sintomi troviamo anche febbre, mal di testa e anoressia.

Come detto, non è una malattia del gatto, ma l’essere umano graffiato, se non guarisce da solo, dovrà consultare il medico. Questi potrebbe prescrivere analgesici o sulfamidici, ma anche antibiotici.

Una buona prevenzione che può essere applicata per tutte la malattie del gatto resta comunque quella di sottoporli a visite regolari e alla somministrazione di vaccini e antiparassitari. Infine, è buona norma lavarsi le mani (specialmente quelle dei bambini) dopo aver toccato gli animali e disinfettare le ferite prontamente.