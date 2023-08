Grande Fratello anticipazioni: Francesca Cipriani scartata. Ecco l’ultimo nome clamoroso

A pochissimi giorni dall’inizio del Gf Vip 8, iniziano le ipotesi sui nomi dei prossimi concorrenti. Ecco l’ultimo, incredibile, rumor.

Francesca Cipriani vuole varcare nuovamente la soglia della Casa del Grande Fratello Vip? Pare che, secondo Amedeo Venza, la fresca showgirl sposata abbia subito un “ritorno al mittente”. Alla sua prima incursione nel reality nel lontano 2006, la Cipriani aveva deciso di partecipare all’interno della sesta edizione.

Successivamente, nell’anno 2021, ha fatto ritorno all’interno delle mura della Casa, questa volta nella veste di VIP, ma il suo percorso è stato interrotto dalla sua decisione di ritirarsi dopo una proposta di matrimonio da parte di Alessandro Rossi.

Grande Fratello Vip 8, i nuovi concorrenti

I lavori sono in corso, come lo sono stati per tutta l’estate, per il Grande Fratello Vip 8. Ormai manca davvero poco alla prima puntata della nuova stagione del più longevo reality show della TV italiana, e nei prossimi giorni si aspetta l’annuncio ufficiale del cast, con i nomi di tutti i partecipanti che varcheranno la porta rossa della Casa, la quale è la più osservata della TV.

Nel frattempo, il fervente lavoro delle talpe non si ferma: da due mesi, stanno cercando indizi, diffondendo indiscrezioni e verificando segnalazioni da fonti diverse. Oggi si presenta un nuovo nome clamoroso, che si unisce agli altri possibili “vipponi“, pronti a entrare insieme a un gruppo di sconosciuti davanti alle telecamere a partire dall’11 settembre.

Il Grande Fratello, Claudia Koll nella casa?

Prosegue a girare all’impazzata la girandola di nomi in vista del nuovo Fratello. Dopo le indiscrezioni delle ultimissime ore, Alfonso Signorini avrebbe avuto una nuova idea, quella di far entrare nella Casa più amata d’Italia la bellissima ex attrice Claudia Koll. L’attrice, romana e con nome completo Claudia Maria Rosaria Colacione, è stata contattata dal team di autori del reality per partecipare alla nuova edizione del programma.

.