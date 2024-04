Grande Fratello, Beatrice Luzzi non si ferma: nuovo progetto per lei

Sono passate solo poche settimana dalla conclusione del Grande Fratello: Beatrice Luzzi, seconda classificata, però ha in canna altri progetti.

Non servono presentazioni per parlare di Beatrice Luzzi, la nota attrice italiana, è stata una delle protagoniste di punta di questo Grande Fratello: nonostante la sua fosse una vittoria annunciata, alla fine è riuscita a conquistare solo il secondo posto, dietro a Perla Vatiero.

Uno smacco che ha fatto storcere il naso a tutti i suoi fan, ma per lei le soddisfazioni non sono mancate e di certo continuano a non mancare, anche in vista di quelli che sono i progetti per il futuro.

Pare infatti che la rossa, che oltre ad essere una bravissima attrice e anche una autrice tv, sia in pole position per tornare al suo vecchio amore: segno che il reality di Canale Cinque ha davvero lasciato per lei un segno importante. Ma entriamo nel merito della questione.

Beatrice Luzzi torna recitare: ecco i suoi nuovi progetti

Insomma, pare proprio che per la nota attrice italiana sia tempo di tornare a recitare, dopo tanti anni da quanto ha prestato il volto per la soap opera Vivere, che ancora tutti i fan ricordano con grande nostalgia.

“Beatrice Luzzi tornerà a recitare. La protagonista indimenticabile di ‘Vivere’ ha già diverse proposte lavorative dopo la partecipazione al GF. L’unica al momento ad aver ricevuto proposte concrete nell’ambito televisivo” sono queste le parole riportate dall’esperto di gossip Amedeo Venza e non è finita qua. E’ possibile che ben presto la si possa vedere anche come ospite di un programma di Rai Due.

L’indiscrezione è partita da un mi piace che Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, ha inserito, al commento: “Francesca Fagnani, Beatrice sì che è una belva. Facci sognare e invitala”. Che questo non possa, in qualche modo, essere un indizio di una sua possibile e futura partecipazione.

Ovviamente per il momento dalla diretta interessata, ci sta ancora il massimo riserbo, ma non ci sono dubbi che qualcosa bolle in pentola. Non resta che aspettare per scoprire di che cosa si tratta.