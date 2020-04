Grande Fratello Vip 2020, Giancarlo Magalli ci ripensa: «Voglio fare pace con Adriana Volpe, sono dispiaciuto per lei»

Colpo di scena: Giancarlo Magalli ha deciso di ripensarci e ha intenzione di chiedere scusa e far pace con la simpaticissima e bellissima Adriana Volpe, una delle protagoniste migliori del GF Vip 2020, ed sua ex collega nella trasmissione I fatti vostri, con cui ha avuto una lunga litigata.

Con l’emergenza Covid19 che sta colpendo tutta Italia il conduttore ha avuto maniera di riflettere al meglio e in una recente intervista ai colleghi di Oggi ha rivelato di voler alzare bandiera bianca e far pace. Magalli è molto triste anche per il recente lutto che ha colpito la showgirl, che ha perso il cognato a causa del Covid19. Adriana infatti ha lasciato il Grande Fratello dopo 70 giorni di permanenza perchè il padre del marito Roberto, Enersto Parli, è morto a 76 anni:

“Volevo ringraziare ognuno di voi perché in questo viaggio mi avete dato tantissimo – ha rivelato di uscire ai colleghi reclusi – Ho fatto di tutto per rimanere qua e per credere al messaggio “Andrà tutto bene”. Vi volevo salutare uno a uno. Devo veramente uscire perché il ruolo di mamma, di moglie… Ho delle cose da risolvere veramente importanti. Siate forti e dite una preghiera per me”, erano state le parole di Adriana.

Magalli dunque tende la mano ad Adriana: “Io vorrei chiudere questa faccenda – ha voluto spiegare alla rivista – è successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare. Ormai sono passati anni, perché trascinarci in tribunale? In ogni caso, ho saputo che sta vivendo un momento difficile, un lutto in famiglia, e sono sinceramente dispiaciuto”.

