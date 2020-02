Grande Fratello Vip 2020, scoppia ufficialmente la passione tra Antonella Elia e Pietro: «Io senza di lei sono posso dire di essere un uomo a metà»

Fra Pietro e Antonella Elia al Grande Fratello Vip è scoppiata la passione:

«Io senza di lei sono un uomo a metà». Dopo essere stato di recente al programma Live non è la D’Urso, Pietro delle Piane è entrato nella casa più spiata d’Italia per parlare faccia a faccia con la sua partner, Elia e chiarire cosi definitivamente la situazione dopo le immagini che lo immortalavano con una sua ex.

Dopo essersi sottoposto rigorosamente alla macchina della verità di Barbara D’Urso, Pietro è entrato nella casa del GF per parlare con Antonella in modo da spiegarle perchè è stato immortalato con la sua ex Fiore Argento.

«Ho l’ansia, sto male, non dormo – dice Pietro parlando con Antonella – ho rivisto lei per lavoro. Non mi sono fatto beccare dai paparazzi, mi braccano, è tutto tutto finto, sono disperato non mi crollare, quando esci torna tutto come prima».

Pietro bacia Antonella con una super passione. Bacio lunghissimo, riescono a parlare pure restando attaccati fra loro poi Pietro urla: «Non me la porta via nessuno, è la mia donna, non ci riusciranno mai a dividerci. Io senza di lei sono un uomo a metà»

