GRANDE FRATELLO VIP PUNTATA DELL’11 GENNAIO

Grande puntata del grande fratello vip quella di lunedì 11 gennaio in cui non son mancate le sorprese.

Si parte dalla festa brasiliana e dal litigio tra Tommaso e Stefania.

Il riavvicinamento tra Dayane e Tommaso delude Stefania che si sente messa in secondo piano.

Gli equilibri iniziano a spezzarsi.

Si passa poi a Pierpaolo e Giulia. La relazione tra i due non convince gli inquilini della casa.

Ma non solo, il fratello scrive un messaggio a Pierpaolo in cui manifesta la simpatia per Elisabetta e lo invita a vivere diversamente la casa così come aveva detto la madre.

La parola poi passa a Elisabetta Gregoraci che ritorna nella casa e aspetta per un faccia a faccia definitivo con Pierpaolo. Elisabetta non crede nell’amore tra Pierpaolo e Giulia. Se potesse tornare indietro non metterebbe dei paletti ma un muro.

Arriva il confronto tra i due. Si parla sulla chiarezza o meno del rapporto tra i due.

Poi Elisabetta ha un confronto con Giulia. Un altro faccia a faccia. Tra le due un po’ di scintille. Probabilmente dovuti a episodi passati legati alla vita privata.

Elisabetta chiede a Giulia che non venga più nominata e chiamata in causa.

Tanti nominati tra i vipponi: ben 9.

Arriva la busta con il primo verdetto: Maria Teresa, Dayane e Tommaso sono i VIP salvi.

I riflettori si spostano su Andrea Zenga.

Andrea non ha un rapporto con il padre, Walter Zenga. Alfonso Signorini chiama in disparte Andrea e legge dei post pubblicati da Walter che, nel suo profilo Instagram, si difende da chi lo ha attaccato ingiustamente.

La madre Roberta arriva nella casa per parlare con il figlio. Orgogliosa per il figlio ed emozionata. Invita il figlio a continuare con la sua naturalezza.

Nuovo argomento: Rosalinda e il suo rapporto con Giuliano.

Ancora dei punti in sospeso con il ragazzo. Dubbi sul loro rapporto. Rosalinda non sa più se vorrà fare dei passi in più e soprattutto se quei passi li vorrà fare pure lui.

Si aspetta di trovare un uomo che la ami e che la faccia sentire la sua donna.

Nella Mistery Room, Rosalinda vede un video messaggio di Giuliano che le manda gli auguri per il loro anniversario.

Arriva il secondo verdetto. I VIP che si salvano sono Stefania Orlando, Rosalinda e Andrea Zenga.

Alfonso parla di Mario. Non tutti nella casa credono alla sua vicinanza con Dayane Mello.

Tommaso Zorzi non manifesta la simpatia ma sottolinea che tra i due c’è solo una sopportazione.

Si ritorna in studio con la busta ed il verdetto definitivo.

Il primo VIP salvo è Samantha De Grenet. Mario e Giulia son gli ultimi VIP in attesa. Poi Signorini legge la busta ed è Mario il VIP che deve abbandonare la casa. Giulia è salva.

Signorini introduce un nuovo argomento: il passato di Dayane.

Va in onda il video dove Dayane ripercorre alcuni episodi della sua vita. Arriva poi un video messaggio della madre. La madre chiede alla figlia di vivere la sua vita e di non parlare male di lei.

Dayane reagisce con un po’ di distacco. Ma si augura di incontrare la madre e farle conoscere la figlia.

Alfonso chiede ad Antonella un chiarimento civile ed educato tra lei e Samantha De Grenet.

Samantha inizialmente non accetta il confronto. Poi Antonella motiva gli attacchi fatti nella puntata precedente. Samantha racconta la storia della sua malattia.

Signorini interviene per riportare la discussione nei giusti toni e chiude il discorso.

Arrivano le nomination.

Ultimo colpo di scena. Nomination riservate solo alle donne. Nella casa le donne sono il doppio degli uomini. Le donne si nominano a vicenda.

Mario viene accolto in studio. Vanno in onda i video in cui Mario si avvicina a Dayane. Poi tra Mario presente in studio e Tommaso dalla casa si scatena una discussione.

La puntata si chiude con la nomination degli uomini verso le donne. In nomination finiscono Carlotta, Cecilia, Dayane e Stefania.

Una nuova puntata del Grande fratello VIP ci aspetta lunedì 18 gennaio.

