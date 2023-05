Grande Fratello Vip, svelati alcuni retroscena sulla relazione tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini

Antonino Spinarbese e Ginevra Lamborghini sono in disaccordo dopo il Grande Fratello Vip? Il settimanale Chi ha riflettuto sulla situazione, svelando i reali motivi per cui la frequentazione tra i due ex concorrenti della settima edizione del reality show di Canale 5 non è decollata.

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: amicizia al capolinea dopo il Gf Vip

La speciale amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sembra ormai un lontano ricordo. Se durante la permanenza nella celebre Casa di Cinecittà ha sempre manifestato una forte nostalgia e attrazione per la sorella di Elettra, una volta finito il programma l’ex di Belen Rodriguez è stato paparazzato in compagnia di Carolina Stramare.

Cosa è successo tra le due ex amatissime concorrenti della settima edizione del Gf Vip? A svelare i motivi del distacco tra Antonino e Ginevra ci ha pensato Chi. “Nella Casa ha legato con Ginevra Lamborghini (ma appena sono usciti ha capito che sarebbe stata solo una storia “mediatica”), ha mostrato un animo sincero e positivo e “debole” per le attenzioni femminili. Nessun rimpianto, nessun rancore, solo la voglia di trovare persone come lui” si legge sul settimanale.

Non solo. Un noto settimanale di gossip ha confermato la relazione tra Spinalbese e l’ex Miss Italia: “Grazie a Belen, Spinalbese ha potuto assentarsi per qualche mese e raggiungere il Gf Vip; Antonino ha potuto raggiungere il Gf Vip; la sua ex con De Martino è tornata al Gf Vip nella speranza che i figli speranza che durasse per dare stabilità ai figli (anche se si vocifera di un cambio di visione per loro), e ha continuato a esplorare l’universo femminile. Ha iniziato una relazione con l’ex Miss Italia Carolina Stramare, ma chissà se durerà. C’è solo una donna che gli stringerà per sempre il cuore e non lo lascerà mai andare, ed è in questa foto, a quasi due anni”.

Immagini di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini.

Video:Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini