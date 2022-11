Gratta e Vinci online, quali sono quelli con maggiori probabilità di vincita?

Il Gratta e Vinci, nella versione tradizionale cartacea oppure in quella online, rimane uno dei giochi di sorte e dunque di fortuna più popolari in Italia e riscuote ancora oggi un grandissimo successo. Sono diversi gli appassionati che grattano i biglietti o giocano online nella speranza di essere baciati dalla dea bendata ed aggiudicarsi un bel premio in denaro. È bene sapere che le probabilità di aggiudicarsi il premio massimo non sono uguali per tutti i Gratta e Vinci: ce ne sono alcuni che da questo punto di vista offrono maggiori opportunità rispetto ad altri. Scopriamo quali sono.

Gratta e Vinci: i giochi online con maggiori probabilità di vincita

Per quanto riguarda nello specifico le probabilità di aggiudicarsi il premio massimo, i Gratta e Vinci online più vincenti sono quelli appartenenti alle seguenti lotterie:

Lotteria Linea Plus 1€ (1 ogni 800 giocate);

Lotteria Linea Plus 2€ (1 ogni 799,57 giocate);

Lotteria Linea Plus 3€ (1 ogni 500 giocate);

Lotteria Linea Plus 5€ (1 ogni 439,24 giocate);

Lotteria Linea Plus 10€ (1 ogni 1.297,30 giocate);

Lotteria Linea Plus 20€ (1 ogni 1.875 giocate);

Lotteria Top 2.000 Light (1 ogni 16.666,67 giocate);

Lotteria Top 500 Light (1 ogni 20.000 giocate);

Lotteria Top 2.000 (1 ogni 100.000 giocate).

Naturalmente, bisogna anche considerare il premio massimo in palio che ha un importo nettamente più basso quando le probabilità di vincita sono maggiori.

Gratta e Vinci web e mobile con i premi più alti

Quali sono invece i Gratta e Vinci online con i premi più alti? Anche questo è un fattore che molti giocatori tengono in considerazione quando si trovano a scegliere tra i vari biglietti virtuali. D’altronde, ambire ad una vincita particolarmente importante è sicuramente differente che giocare per avere la possibilità di portare a casa pochi euro.

È avvenuto nel 2014 il lancio di uno dei più popolari all’interno della famiglia dei Gratta e Vinci online e parliamo naturalmente de Il Miliardario Mega, il cui premio massimo è di ben 2.000.000€. Non stupisce affatto dunque che tra gli appassionati di Gratta e Vinci online questo sia uno dei più popolari ancora oggi.

Gratta e Vinci online: come giocare e riscuotere i premi

Giocare al Gratta e Vinci online è semplicissimo: è infatti sufficiente aprire un conto gioco presso un concessionario autorizzato ADM ed acquistare il biglietto virtuale che si preferisce. Per quanto riguarda invece la riscossione dei premi, le modalità variano a seconda dell’importo della vincita: