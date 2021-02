Grave lutto per Mika: morta la madre Joannie

Il cantante Mika è stato colpito da un grave lutto: è morta sua madre Joannie, a causa di un tumore al cervello. A rivelare della malattia era stato lo stesso Mika a Domenica In, nel 2019. In quell’occasione aveva inoltre dichiarato che si trattava di una forma particolarmente aggressiva. Di recente, la donna aveva contratto anche il Covid-19, da cui era riuscita a guarire miracolosamente. Purtroppo, però, il suo male era tanto grande e alla fine ha avuto la meglio su di lei.

Prima di andarsene, Joannie ha fatto un ultimo regalo al figlio: assistere alla sua esibizione all’Operà di Versailles, a Parigi, prima di essere sopraffatta da un malore. L’esibizione live è stata registrata e poi trasmessa sul canale France 5 nei giorni scorsi.

Nonostante la sua condizione, infatti, la madre aveva continuato a stargli vicino con affetto. Sostenendolo come solo lei sapeva fare. Per questo motivo aveva scelto di assistere al suo ultimo concerto.

Ha dichiarato Mika:

L’intera mia famiglia era presente a quel live, mia mamma compresa che era seduta su una sedia a rotelle. In un certo senso stavo facendo quel concerto per lei. Se ne è andata poco dopo, sicuramente orgogliosa di quello che sono diventato.

Ha poi continuato riportando quello che sua madre era solita dirgli per incoraggiarlo:

Non prendere mai la strada più facile, continuare a non porsi limiti nella creatività e negli orizzonti: questo è quello che mia mamma mi ha trasmesso. Mi ha fatto leggere poesie in ogni lingua, italiano, tedesco, latino… ogni giorno per quattro ore.

Ricordiamo che Mika è conosciuto in Italia anche per essere stato uno dei giudici del talent show di Sky Uno, X-Factor. Dichiaratamente omosessuale, ha fatto della sua diversità la sua bandiera, rimanendo sempre fedele a se stesso. Al 2019 risale il suo ultimo album, dal titolo My Name Is Michael Holdbrook.