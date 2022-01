Grecia turismo in una terra dal caldo torrido

In Europa uno dei luoghi più ambiti per le vacanze è senza dubbio la Grecia, turismo perfetto per chi ama il sole e il mare. Con il suo caldo torrido e le sue città antiche da visitare, è un mix troppo perfetto per non essere presa in considerazione e assaltata durante tutto l’anno.

Anche le isole Grecia attirano turisti ovunque; anche se negli ultimi anni ha subìto un calo; la situazione greca è stata abbastanza complicata a livello socio politoco ed economico. Ma le bellezze naturali, e l’opitalità della popolazione, sono rimaste immutate, e valgono la pena di organizzare un viaggio in Grecia.

Nella terra degli dei per una vacanza in Grecia da sogno

La terra degli dei è considerata da tutti la Grecia, che nelle sue varie città rappresenta monumenti storici ed archeologici tutti da visitare. La capitale ellenica è Atene, non solo famosa per la sua storia, ma anche per i molti luoghi che si possono visitare.

La città ha come monumento storico il Partenone, ma anche caratteristici e da visitare sono il museo dell’Acropoli e il vecchio osservatorio; mentre sono da tenere in considerazione il Museo archeologo nazionale, il tempio di Efesto e l’Acropoli.

Grecia turismo: girare per le isole

La Grecia è anche circondate da isole greche che vengono prese di mira dai molti turisti nel periodo estivo; per le isole il collegamento con aeroporti Grecia è spesso buono, in alternativa c’è il traghetto.

Una di queste è l’isola di Creta che il suo clima caldo e il mare splendido rende unica. Famosissima anche per la sua storia, è la meta ideale per compagnie di amici che cercano vacanze in Grecia senza pensieri. Un’altra isola greca è quella di Kos che è di meta sicura per i molti turisti non solo italiani ma anche di altri parti del mondo.

Ma basta dare uno sguardo a una mappa Grecia per accorgerci di quante isolette ci siano da visitare, oltre alle bellezze del Peloponneso, la parte continentale. Intorno allo “Stato” Grecia isole si aprono nel mare.

Voli Grecia: come arrivare

Destinazione Grecia, vacanze di 10 giorni. Vale la pena il traghetto? Sarebbe veramente impegnativo, in termini di tempo. Meglio allora prendere l’aereo per fare vacanze Grecia; sarà più facile, una volta sul posto, nuoversi verso le isole Grecia con battelli e traghetti.

Situazione Grecia, cosa sapere

In passato, ci sono state molte preoccupazioni in merito all’economia in Grecia. In realtà non c’è da preoccuparsi: non ci sono restrizioni ai bancomat e tutti i pagamenti elettronici funzionano. Acquistando sul posto, soprattutto prodotti tipici, si può però sostenere l’economia locale di una delle nazioni più belle al mondo. Inssomma: Grecia vacanze da sogno, basta solo partire.