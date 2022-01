Green pass anche per le banche, da quando? Tutte le info

Il passaporto vaccinale o green pass vaccinale coinvolge anche le banche e ha scatenato nuovamente discussioni, alimentando perplessità perché, a dire il vero, non è ancora chiaro come si gestirà in concreto la decisione maturata nell’ultimo decreto governativo dello scorso 5 gennaio.

Green card e green pass faq

Le domande più frequenti dei cittadini riguardano il tipo di pass da usare in banca e come si gestirà il green pass italia, che non è uguale al green pass europeo. In effetti, il nostro Paese ha aggiunto anche il carico da novanta di obbligo vaccinale over 50 e restrizioni notevoli per i luoghi pubblici, causa incremento contagi.

In sostanza, si sa con certezza che scatterà dal 1° febbraio il Green Pass semplice obbligatorio anche in banca. Quello, per intenderci, che si rilascia a chi è vaccinato, attesta la guarigione dal Covid o ha fatto un tampone nelle 48 ore precedenti.

Il pass è un po’ meno rigido del super green pass riservato ai vaccinati, ma senza non è più possibile entrare in banca, alle poste e alle assicurazioni. Riguardo il green pass come funziona riguardo al sistema bancario, è presto detto.

Le banche sono servizi essenziali che, già nel 2020, erano aperte e ricevevano su appuntamento. Ora le persone non vaccinate dovranno fare dal 1° febbraio il tampone per avere il green pass italia, o meglio, la versione base del pass, per accedere agli sportelli e fare le loro normali operazioni.

I dubbi sulla certificazione verde

Come si può intuire, molti si domandano perché l’obbligo del p a s s scatti a inizio febbraio per le banche se i contagi aumentano ora e l’emergenza è ancora tipica del pieno inverno. Le perplessità non mancano e i dubbi crescono. Il problema non riguarda come scaricare il pass digital, per chi ha un minimo di capacità tecnologica e segue le istruzioni per farlo.

La vera incognita è chi farà i controlli del certificato, valutandone la validità. Quali strumenti di controllo ci saranno in banca, per verificare il certificato digitale, è ancora un mistero. Sembra infatti poco praticabile l’idea che il personale delle banche controllerà il greenpass di ogni cliente, come se fosse un tutore dell’ordine.

Green pass news

Stando agli ultimi rumors, riportati anche dall’Ansa, le notizie green riguarderebbero anche i vertici e sindacati bancari che stanno valutando le prossime mosse, in vista delle nuove restrizioni in banca dal prossimo mese.

Si punta infatti a una proposta unitaria dei sindacati rivolta all’Associazione bancaria italiana dedicata proprio all’ammissione in banca con il green e pass basico. Il tema sarà ovviamente quello organizzativo, i controlli del green pass che non spettano d’autorità ai dipendenti della banche e potrebbero creare anche disagi e spiacevoli discussioni o liti con i clienti.

Di conseguenza, i lavoratori del settore bancario dovrebbero avere, al riguardo, una tutela che non li esponga a problemi di questo tipo, Nel frattempo, e green pass sia, ma ancora con un sacco di punti oscuri da risolvere e spiegare nei dettagli agli addetti del settore bancario, oltre che all’utenza, tutti curiosi di sapere come comportarsi fra tre settimane per evitare intoppi.