Green pass e no dad, le nuove regole contro la pandemia

Nuove regole su dad e quarantena a scuola

A poche ore dall’elezione del presidente della Repubblica, subito sul tavolo dell’esecutivo sono arrivati nuovi provvedimenti legati alla gestione della pandemia. Da oggi, lunedì 7 febbraio entreranno in vigore le nuove regole varate dal Consiglio dei ministri.

Cosa cambia con le nuove regole

Il Green pass diventa illimitato per chi ha la dose booster e gli studenti vaccinati non saranno tenuti alla didattica a distanza.

Green pass illimitato

Per chi è vaccinato anche con la dose booster, non ci saranno più restrizioni nemmeno in zona rossa e il green pass vedrebbe prolungata la sua validità fino al momento di un’eventuale quarta dose. Tutte le nuove misure sono state discusse dal ministro della Salute Roberto Speranza durante una conferenza stampa.

Il governo, dunque, ha eliminato il limite di validità al green pass che si ottiene con la terza dose o con guarigione dal Covid-19 dopo aver ricevuto due dosi. Chiunque rientra in queste due categorie, sarà in possesso del green pass illimitato, in attesa di decidere se ci sarà bisogno anche di una quarta dose in futuro.

Nuove regole in zona rossa

Le restrizioni in zona rossa dovranno essere rispettate soltanto da chi non è vaccinato, mentre le persone vaccinate non saranno soggette a restrizioni, escluso ovviamente l’obbligo della mascherina anche all’aperto.

Scuola e Dad, ecco cosa cambia

Nel comunicato di Palazzo Chigi si legge che nelle scuole per l’infanzia con fino a 4 casi di positività, le lezioni continuano in presenza, nel caso di 5 casi di positività, invece, le attività didattiche vengono sospese per 5 giorni.

Nella scuola primaria, vale lo stesso principio che vede proseguire le lezioni, nel caso di quattro casi di positività, con l’utilizzo per 10 giorni di dispositivi FFP2 da parte di alunni con più di 6 anni. I 10 giorni si contano a partire dalla conoscenza dell’ultimo caso accertato al Covid-19. È obbligatorio effettuare un test antigenico rapido oppure molecolare alla comparsa dei sintomi, mentre, se si è ancora asintomatici, il test andrà effettuato al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con un positivo.

Dal quinto caso di positività, le lezioni possono proseguire in presenza per tutti quelli che hanno terminato il ciclo vaccinale, per chi è guarito da meno di 120 giorni e per chi si è sottoposto alla dose di richiamo. Anche in questo caso, vale l’uso delle mascherine FFP2 che dovranno essere indossate per 10 giorni dai docenti e dagli alunni con età superiore ai 6 anni. Per non vaccinati, invece, le lezioni proseguono a distanza per la durata di 5 giorni.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado con un caso di positività, le lezioni proseguono per tutti in presenza, previo l’utilizzo dei dispositivi di protezione FFP2. In caso di due o più positivi, invece, le lezioni continuano in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni, solo per i vaccinati o i guariti da meno di 120 giorni e per chi ha effettuato la dose di richiamo. Per tutti gli altri le lezioni continuano in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Didattica a distanza: ricapitolando

Scuole elementari: chi ha tre dosi di vaccino o due dosi da meno di 4 mesi, non dovrà andare in Dad (didattica a distanza), ma potrà proseguire normalmente le lezioni. La didattica a distanza sarà obbligatoria solo per chi non è vaccinato e durerà 5 giorni. Nelle scuole dell’infanzia e primarie, andranno in Dad i non vaccinati, in caso di 5 positivi in aula. Nelle scuole secondarie, vale lo stesso iter, ma solo se si superano i 2 casi.