Greta Thunberg contro il Covid-19: «Dono 100.000 dollari all’Unicef»

Greta Thunberg attacca con un lungo post su Facebook il nuovo nemico dell’umanità: Covid-19. A quattro giorni dalla Giornata mondiale della Terra, quest’anno festeggiato con il #climatestrikeonline, la giovane attivista re-irrompe sui social annunciando il lancio di una campagna di raccolta fondi per sostenere il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanza (Unicef) durante la crisi sanitaria. Il primo assegno lo «gira» lei stessa, rinunciando ad incassare il premio che una fondazione danese le ha assegnato proprio in occasione dell’Earth Day: «Molto onorata di ricevere lo Human Act Award.

Il denaro del premio, 100.000 dollari, sarà devoluto all’Unicef. Human Act abbinerà la donazione con ulteriori 100.000 dollari per una somma totale di 200.000 dollari. Oggi lanciamo la campagna “Let’s Move Humanity for Children in the Fight Against Coronavirus” che sosterrà l’Unicef nei suoi sforzi per proteggere i bambini e salvare le loro vite durante la crisi da coronavirus». Segue il link alla sito web della campagna, che si apre con un incitamento: «Muoviamo l’umanità per i bambini nella lotta contro il coronavirus» e l’iconica foto di Greta in cerata gialla.

Nel post su Facebook, Greta non manca di fare un collegamento con la sua lotta contro i cambiamenti climatici. «Le persone più povere e vulnerabili sono sempre le più colpite da una crisi. Proprio come la crisi climatica, le conseguenze della pandemia da coronavirus saranno più dannose per i bambini nei Paesi poveri, nei quartieri più poveri e per quelli già in situazioni svantaggiate e vulnerabili – scrive la giovane – . Più di 1,5 miliardi di bambini sono oggi colpiti dalla chiusura delle scuole. Ciò ha un effetto diretto sulla possibilità di apprendimento, sul pranzo e sull’accesso all’acqua e ai servizi igienici per milioni di bambini e giovani. Più di 300 milioni di scolari fanno affidamento sulle scuole come fonte di alimentazione quotidiana. Milioni di bambini non hanno accesso all’apprendimento a distanza. Il divario digitale è un esempio di disuguaglianze globali che colpisce i bambini più vulnerabili».

Greta, che a fine marzo aveva dichiarato di aver sofferto di alcuni sintomi del virus dopo un viaggio in Europa centrale, continua in quella che sembra essere la sua nuova battaglia globale: «Anche se finora ai bambini sono stati generalmente risparmiati dai sintomi più gravi del virus Covid-19, la vita e la salute dei bambini sono già a rischio. Ciò è dovuto principalmente alla mancanza di accesso ai servizi sanitari – sia per i bambini che per le donne in gravidanza – a causa della sospensione delle campagne di vaccinazione e della mancanza di nutrizione. Con l’esaurimento dei servizi sanitari globali ci saranno molti decessi in più di bambini nel 2020. Questa è una crisi globale e per milioni di bambini l’impatto durerà per tutta la vita. Dobbiamo agire ora».

Le donazioni aiuteranno l’Unicef a sostenere i bambini colpiti da «lockdown» anti-virus e chiusure scolastiche, in particolare nei luoghi dove è più forte la «carenza di cibo, sistemi sanitari precari, violenza e istruzione perduta». Oltre alla fornitura di risorse critiche e cure di emergenza, il Fondo dell’Onu sta lavorando con i partner per raggiungere milioni di bambini che non vanno a scuola con risorse educative, protezione sociale e assistenza sanitaria di base in oltre 190 Paesi.

