Greta Zuccarello, chi è la prima leader dell’Isola dei Famosi 2024?

Ieri sera, all’Isola dei Famosi, si è laureata come prima leader della stagione: ma chi è Greta Zuccarello. Il suo volto non è sconosciuto al pubblico tv.

Nel corso della prima puntata dell’Isola dei Famosi, tutto il pubblico italiano, ha avuto modo, anche con una certa sorpresa, di conoscere e constatare, le doti di Greta Zuccarello. La giovane ballerina, che quest’anno è nel cast dei naufraghi sbarcati in Honduras, la stessa che è già diventata leader.

Modella e ballerina italiana, ha ottenuto la visibilità e il successo, grazie a partecipazioni a show per la televisione molto seguiti, come ad esempio Ciao Darwin e Tale e Quale Show.

Nata a Treviso nel 1996, è entrata nel mondo dello spettacolo nel 2019, grazie ad un servizio pubblicitario di Yamamay, riuscendo, dopo un periodo all’estero, ad entrare come ballerina in programmi Rai Tale e Quale Show e The Voice Kids, per poi nel 2023 passare a Mediaset per il programma di prima serata con Paolo Bonolis. Ma conosciamola meglio.

Greta Zuccarello, dalla danza all’isola dei Famosi

Oggi è all’isola dei Famosi, ma la sua vera passione, poi diventata una professione a tutti gli effetti, è legata alla danza. Fin da piccola, Greta ha una grande passione per lo sport: a 15 anni inizia con la ginnastica artistica, per poi dedicarsi alla danza dall’età di 10 anni.

Partecipa a diversi concorsi e nel 2010 vince una borsa di studio che le permette di portare avanti uno stage estivo all’Opus Ballet, una scuola di danza di Firenze. Da quel momento in poi non si ferma più, lascia l’Italia e si trasferisce negli Stati Uniti ed entra alla San Francisco Ballet School, riuscendo poi ad ottenere il posto come prima ballerina in una compagnia di danza.

Accanto al suo successo come ballerina, la giovane non smette di pensare al mondo dello spettacolo e infatti nel 2017 ottiene il suo primo ruolo importante come modella per il brand di lingerie Victoria’s Secret, il marchio famoso in tutto il mondo, la sceglie come volto per la campagna della sua linea di biancheria sportiva.

Greta Zuccarello vita privata: è fidanzata?

Per quello che concerne il privato di Greta Zuccarello, non ci sono molte notizie a nostra disposizione, forse anche per merito della sua estrema riservatezza. Quello che sappiamo per certo è che la sua ultima relazione nota al pubblico, è quella con Luca Dotto, il campione di nuoto-