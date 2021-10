Guenda Goria: chi è, Grande Fratello vip, famiglia, matrimonio, endometriosi

Guenda Goria è la primogenita di Maria Teresa Ruta, nota conduttrice televisiva, e Amedeo Goria, famoso giornalista sportivo. Ha un fratello minore, Gian Amedeo, che è l’unico a non aver varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip. Di fatti, Guenda e sua madre sono state nel cast dello scorso anno del reality, mentre il padre, Amedeo Goria, è stato un concorrente di quest’anno, eliminato al telefoto la scorsa settimana. Guenda, che prima di partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini non faceva parte del mondo dello spettacolo, ultimamente ha fatto molto parlare di sé per aver reso noto, oltre al suo imminente matrimonio con il suo compagno, il videomaker e attore, Mirko Gancitano, anche la sua recente operazione a cui è stata sottoposta per l’endometriosi, di cui soffre. La stessa Guenda, è entrata nuovamente nella casa, prima dell’elimnazione del padre, proprio informarlo del matrimonio.

Guenda Goria chi è, infanzia, separazione genitori

Guenda Goria è nata a Roma il 4 dicembre 1988. Figlia d’arte, i suoi genitori sono Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Guenda non ha mai nascosto la sua infanzia difficile a causa dell’assenza dei genitori, molto spesso lontani da casa per impegni lavorativi. Per questo, è cresciuta insieme a Gian Amedeo, il fratello minore, e la tata. Guenda, inoltre, ha anche dichiarato di aver sofferto molto per la separazione dei suoi genitori. Guenda, nonostante questo, ha trovato la sua strada e, adesso, è un’affermata attrice e pianista che parla quattro lingue (inglese, francese, spagnolo e portoghese). Nonostante il passato, Guenda ha un bel rapporto con la mamma. Il pubblico ha iniziato a conoscere il suo animo sensibile quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, edizione 2020-21. Attualmente, è fidanzata con Mirko Gancitano e, a breve, la coppia convolerà a nozze.

Guenda Goria lavoro

Guenda Goria è un’attrice e pianista italiana. Non era nota al pubblico prima della sua partecipazione al Grande Fratello, nonostante la popolarità dei suoi genitori. Si diploma al The Actor’s Academy di Milano e al Conservatorio Verdi di Milano. Successivamente si laurea in Filosofia ed Estetica all’Università degli Studi di Milano. Nel 2014 inizia la sua carriera come attrice, recitando in Anita B, dove interpreta proprio una pianista, e nel 2015 nel film ad episodi Il racconto dei racconti di Matteo Garrone, dove è protagonista di una scena d’amore con un’altra. Partecipa a numerosi programmi, tra cui: I Raccomandati e L’Isola dei Famosi. Successivamente recita anche in Così Fan Tutte, Un passo dal cielo e in Con il sole negli occhi. Nel 2020 entra nella casa del Grande Fratello Vip.

Guenda Goria matrimonio

Attualmente, Guenda è fidanzata con un videomaker e attore, Mirko Gancitano. I due convoleranno a breve a nozze, come lei stessa ha confessato in diretta al padre, Amedeo Goria, concorrente del Gf Vip.

Guenda Goria endometriosi

Lo scorso settembre, Guenda si è sottoposta a un intervento presso il San Raffaele di Milano per via della patologia di cui Guenda ha scoperto di soffrire qualche tempo fa, l’endometriosi.