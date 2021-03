Guenda Goria torna a parlare della sua malattia

Guenda Goria parla con i fan della sua malattia

Di recente, Guenda Goria, figlia dei conduttori televisivi Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ed ex concorrente del Grande Fratello VIP 2021, si è rivolta ai suoi follower su Instagram tornando a parlare della sua malattia, scoperta da poco: l’endometriosi. Per chi non lo sapesse, l’endometriosi è la presenza di endometrio, mucosa che normalmente riveste esclusivamente la cavità uterina, all’esterno dell’utero e può interessare la donna già alla prima mestruazione (menarca) e accompagnarla fino alla menopausa.

Ricordiamo che in Italia sono affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire. Il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce d’età più basse.

Non solo, ma questa malattia è considerata una invalidante!

Tornando a Guenda, la ragazza ha sensibilizzato tramite i social le donne alla prevenzione e a fare controlli non appena potrebbero notare qualcosa di sospetto nel loro corpo.

Ecco quello che ha detto:

Marzo è il mese dedicato ad una malattia con la quale ho scoperto da poco di dover combattere. Tengo a condividere con voi questa piccola battaglia personale perché ho scoperto che moltissime donne come me soffrono di Endometriosi. Per tanti mesi ho sottovalutato i miei sintomi attribuendoli allo stress. Mi raccomando a tutte le donne: tenetevi sotto controllo e non sottovalutate mai niente! Non vergogniamoci a parlare se qualcosa non va. Un forte abbraccio a tutte voi.

Tempo fa, intervistata da Libero, Guenda Goria aveva, infatti, raccontato per la prima volta di come ha scoperto la sua malattia: