Harry e Meghan annunciano il nuovo brand: critiche per il cattivo tempismo

Meghan e Harry già pensano al dopo-pandemia di coronavirus e hanno fatto sapere il nome della loro fondazione di beneficenza: «Archewell». Questo perché usciti dalla famiglia reale non possono usare il brand «Sussex Royal».

Purtroppo il loro tempismo in questa comunicazione non è stato perfetto. I sudditi britannici non hanno gradito la coincidenza con l’aggravarsi delle condizioni di Boris Johnson che ora si trova in terapia intensiva e non hanno risparmiato critiche alla coppia. Senza dimenticare che soltanto domenica 5 aprile la regina ha parlato alla nazione per infondere coraggio e tirare su il morale. E così in molti si chiedono: Harry e Meghan non potevano aspettare un momento più sereno per informare tutti sui loro piani?

I due, trasferiti da poco in California dopo aver lasciato il buen ritiro canadese, hanno riferito che «non vedono l’ora» di cominciare con la loro fondazione, spiegando che la parola greca «Arche» è stata d’ispirazione anche per la scelta del nome del loro primogenito, Archie, che il 9 maggio farà un anno.

Il Telegraph ha rivelato che la coppia a marzo ha presentato negli Stati Uniti i documenti di copyright per il marchio, che comprende materiale didattico, libri e articoli scaricabili, nonché penne, matite e articoli di abbigliamento. Nei loro piani c’è anche un sito web e la condivisione di «materiali di istruzione e formazione» tramite film, podcast e libri. Tutto molto bello, ma con la pandemia in corso e gli Stati Uniti che al momento stanno attraversano la settimana più dura, l’accusa di mancanza di sensibilità della coppia lascia pensare. Non è un caso se la loro popolarità non è alle stelle come qualche mese fa.

