Herpes Zoster, quali sono le cause? come ci si contagia? Sintomi, cura, come evitarlo

L’Herpes zoster, detto anche fuoco di sant’antonio è un’infezione di un virus di uno o più nervi. All’infezione è associata, di solito, una dolorosa eruzione cutanea seguita anche dalla comparsa di alcune macchie che posso comparire su qualsiasi parte del corpo. Più frequentemente le ritroviamo su un solo lato del torace o dell’addome sotto forma di una singola striscia di vescicole. Questo è un virus che appartiene alla famiglia degli Herpes virus ed è lo stesso che causa la varicella nei bambini. Il virus, infatti, dopo aver causato la varicella, rimane comunque nel corpo, inattivo per poi risvegliarsi a distanza di anni come sfogo di sant’antonio. Si stima che almeno una persona su dieci, in età adulta, sviluppa l’herpes zoster. Pur non essendo pericoloso è, però, molto doloroso. La vaccinazione è in grado di ridurre il rischio di svilupparlo.

Fuoco di sant’antonio sintomi

L’herpes zoster, o fuoco di sant antonio, compare spesso su un solo lato del corpo. Spesso in zone specifiche, torace o addome, ma a volte anche viso e occhi. Il fuoco di sant’antonio quanto dura? L’eruzione, di solito, dura dalle due alle quattro settimane ed è molto dolorosa, dato che produce alcune vescicole piene di liquido come nel caso della varicella. Le bolle, poi, possono appiattarsi, seccarsi e lasciare delle croste con delle leggere cicatrici che provocano, in quell’aree, una perdita del colore sulla pelle. In alcune persone può manifestarsi il fuoco di sant antonio senza eruzione cutanea. In altre alcuni giorni prima della comparsa delle vescicole, possono verificarsi disturbi che includono: dolore, bruciore, intorpedimento o formicolio di una parte del corpo. Sensibilità al tatto e alla luce, prurito, febbre, mal di testa e senso di affaticamento. Pur non essendo una malattia grave, è bene rivolgersi la medico durante la sua comparsa, al fine di ridurre la gravità de disturbi in un tempo breve ed evitare future complicazioni.

Fuoco di sant’antonio cause

La causa della riattivazione del virus non è ancora nota, ma si pensa che nella maggior aprte dei casi avvenga a causa di un abbassamento delle difese immunitarie. Ci sono, però, alcuni fattori che posso favorirla come l’età avanzata (l’herpes infatti si sviluppa più spesso nelle persone di età avanzata). Stress fisico ed emotivo, infezione di HIV, recente trapianto di midollo osseo o di altri organi e chemioterapia per il trattamento di tumori. Anche le persone giovani posso sviluppare il fuoco di s. antonio. Il fuoco di sant antonio è contagioso per chiunque non abbia ancora avuto la varicella o non si sia vaccinato contro di essa. La trasmissione dell’infezione avviene fino a che l’ultima vescicola non sia secca. Per questo è consigliabile fino alla fine rimanere a casa per evitare di contagiare le persone.

Herpes Zoster terapia

Ci sono diversi metodi per curare il fuoco di sant’antonio: uno di questo riguarda l’uso degli antivirali, ovvero farmaci specifici che bloccano la riproduzione del virus riducendo la durata della malattia, ma che non allievano il dolore. Poi ci sono anche gli antidolorifici e antiinfiammatori, ovvero medicinali che agiscono solo parzialmente su questo tipo di dolore. E infine ci sono dei gel a base di cloruro d’alluminio che vanno applicati direttamente sulle vescicole accelerandone la guarigione e la riduzione di prurito/dolore. La terapia risulta più efficace se iniziata 72 ore prima dalla comparsa dell’eruzione.