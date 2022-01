Hotel Transylvania 4 quando esce? Trailer, Prime o Netflix, Data d’uscita

Dopo un sacco di ritardi e confusione su quando (e dove) l’attesissimo film Hotel Transylvania 4 sarà presentato in anteprima, e abbiamo finalmente una data: il 14 gennaio 2022.

Ma sarà in streaming su Netflix o Amazon Prime Video? Andrà al cinema? Ecco tutto quello che sappiamo sul film d’animazione.

Il film avrebbe dovuto essere presentato in anteprima a settembre 2021, ma a causa delle preoccupazioni per la pandemia, è stato spostato al 1 ° ottobre 2021 e impostato per un’uscita cinematografica e in streaming su Amazon Prime Video. Sfortunatamente, i negoziati con la piattaforma non sono mai stati completati in tempo.

Hotel Transylvania 4 avrebbe dovuto debuttare poi intorno al periodo di Halloween e non è arrivato come regalo di Natale per i fan.

Invece, il film sarà uno dei primi incredibili film d’animazione dell’anno 2022.

Hotel Transylvania 4 quando esce? Trailer

Il quarto film del franchise sarà presentato in anteprima il 14 gennaio 2022.

A differenza della maggior parte dei film in questi giorni, Hotel Transylvania 4 non andrà al cinema.

Invece, debutterà direttamente su un servizio di streaming. Il film sarà disponibile per lo streaming solo su Amazon Prime Video, a partire dal 14 gennaio 2022.

L’acquisizione del film da parte della società gli dà la possibilità di evitare lotte al botteghino a causa della pandemia COVID-19 in corso e anche di evitare di scontrarsi con l’uscita dell’ altro attesissimo film d’animazione, Addams Family 2, entrambi dovevano originariamente essere rilasciati nello stesso periodo.

Hotel Transylvania 4 Trama

Hotel Transylvania: Transformania capovolge i soliti personaggi in cima alle loro teste, per così dire, con Dracula e i suoi amici che si trasformano in persone, e Johnny che si trasforma in un mostro, grazie alla più recente invenzione di Van Helsing.

È una corsa contro il tempo in quanto l’equipaggio deve trovare un modo per tornare al loro solito sé prima che gli effetti dell’invenzione diventino permanenti.

La prima puntata del franchise ha debuttato nel 2012. Il suo nuovo approccio ai classici mostri di Halloween mescolato con l’umorismo ha catturato il pubblico di tutto il mondo, che a sua volta ha generato molti sequel.

La storia segue Dracula, che possiede un resort privo di umani per mostri, e i suoi amici mentre si riuniscono per festeggiare il 118 ° compleanno di sua figlia Mavis. Il caos segue quando il protettivo papà Dracula deve affrontare un ospite umano inaspettato che si schianta alla festa e si innamora di Mavis.

Pare che il franchise ha incassato 1,3 miliardi di dollari.

Hotel Transylvania Cast

Questa spettrale avventura vedrà protagonisti i talenti vocali di Selena Gomez, Brian Hull, Jim Gaffigan, Andy Samberg, Kathryn Hahn, Steve Buscemi, Molly Shannon, David Spade, Keegan-Michael Key, Fran Drescher, Brad Abrellae Asher Blinkoff.