HTML e CSS: tipologie e differenze

HTML (Hypertext Markup Language) e CSS (Cascading Style Sheets) sono due delle tecnologie principali per la creazione di pagine Web. L’HTML serve per creare la struttura della pagina, mentre il CSS serve per il layout. Insieme alla grafica e agli script, HTML e CSS sono alla base della creazione di pagine e applicazioni su internet.

Cos’è l’HTML?

HTML è il linguaggio che determina la struttura delle pagine Web. Permette di:

pubblicare pagine con intestazioni, testo, tabelle, elenchi, foto, ecc.;

creare collegamenti ipertestuali da una pagina all’altra;

creare moduli per consentire determinate azioni all’utente come ricercare informazioni, effettuare prenotazioni, ordinare prodotti e così via;

aggiungere fogli di calcolo, clip video, audio e altri documenti in una pagina web.

Che cos’è XHTML?

XHTML è una variante di HTML che utilizza la sintassi di XML, l’Extensible Markup Language. XHTML ha tutti gli stessi elementi di HTML, ma la sintassi è leggermente diversa. Poiché XHTML è un’applicazione XML, è possibile utilizzare altri strumenti XML con essa (come XSLT, un linguaggio per la trasformazione del contenuto XML).

Cos’è CSS?

CSS è un linguaggio usato per descrivere come si presentano le pagine su internet, inclusi colori, layout e caratteri. Consente di adattarle a diversi tipi di dispositivi, come monitor grandi o smartphone. CSS è indipendente dall’HTML e può essere utilizzato con qualsiasi linguaggio di markup basato su XML.

Vantaggi di CSS

Ci sono tre buoni motivi per utilizzare il linguaggio css nel web design. Innanzitutto, ti fa risparmiare tempo. Dopo aver creato un foglio di stile in CSS, puoi usarlo più volte. Per farlo, salvalo come file .css, separato dal tuo file .html. Quando trovi uno stile che ti piace, puoi applicarlo a tutte le pagine che desideri. In secondo luogo, CSS è efficiente. Sono necessarie solo poche righe di codice per determinare lo stile di una pagina, il che accelera i tempi di caricamento e mantiene i file relativamente leggeri. Infine, è facile da imparare perché molto intuitivo.

Tipi di CSS

Esistono tre tipi di stile CSS: interno, esterno e in linea. I tipi di CSS si riferiscono a come viene implementato il CSS. Il CSS interno, detto anche embedded CSS, si ha quando il codice CSS è inserito nella sezione <head> del documento HTML. Sebbene un foglio di stile interno permetta di avere tutto il codice in un solo file, lo rende piuttosto grande e non consente l’applicazione globale delle modifiche di stile su diverse pagine. Quando ti trovi a fare modifiche su poche pagine, è facile che tu possa commettere errori quando usi un foglio di stile interno. Il secondo tipo di CSS è esterno. In questo caso, il foglio di stile è salvato in un file separato dal codice HTML. Come già detto, questo è il tipo di CSS preferito dalla maggior parte degli sviluppatori e delle aziende. Se tu o il tuo team state lavorando a un grande progetto o avete un sito web aziendale, la standardizzazione dello stile sarà importante. Mantenere lo stile separato dalla struttura significa che le modifiche di stile globali possono essere eseguite in modo efficiente e più accurato rispetto a quando si utilizza un foglio di stile interno. L’ultimo tipo di CSS, quello in linea, si ha quando il codice CSS viene applicato all’interno del codice HTML ma non globalmente. Al contrario, il codice CSS viene utilizzato per modificare un singolo elemento. In generale, i CSS in linea non sono molto usati. Ma se in una pagina web vuoi modificare un singolo elemento, ti risulta più semplice e immediato optare per questa soluzione. Inoltre, se c’è un bug sul sito e devi risolverlo rapidamente, il CSS in linea si rivela essere la scelta migliore. La combinazione di HTML e CSS è fondamentale per imparare a programmare. Quando avrai padroneggiato questi due strumenti, potrai passare ad apprendere quelli più complessi come JavaScript.