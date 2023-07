I 5 zoidi più introversi

Come si distingue un estroverso da un introverso? Non dovrà cercare a lungo: è facile individuarlo, perché probabilmente sta socializzando con molte persone ad una festa. Per gli estroversi, stare da soli con i propri pensieri è il loro incubo più oscuro, quindi spesso si circondano di molte persone.

Al contrario, gli introversi si trovano all’altro polo. E se i suoi amici devono bombardarla con continui messaggi e suppliche per passare la serata insieme e lei sta già pensando a una scusa plausibile per tornare a casa il prima possibile, molto probabilmente è un introverso.

Ci sono molti pro e contro sul perché essere introversi sia una cosa positiva. Da un lato, lei è in grado di trovare felicità, gioia e conforto nel sentirsi solo, quindi non ha bisogno di una presenza costante. Pertanto, un fine settimana serale in cui l’unico piano è quello di iniziare un libro con buone recensioni o uno spettacolo che sta facendo scalpore sembra un sogno.

D’altra parte, la sua natura introversa può produrre timidezza, che non le permette di esporre la sua vera personalità in una cerchia di amici. Tuttavia, essere introverso non implica necessariamente essere timido, ma significa piuttosto che non è attratto da conversazioni senza senso con persone che non considera necessariamente amiche, solo per il gusto di non rimanere solo.

Se è un ascendente Toro, Cancro, Scorpione, Capricorno o Pesci, il suo lato introverso è comprensibile. Tuttavia, poiché ognuno di noi ha un astrogramma natale unico – la base delle interpretazioni astrologiche, che vengono decise in riferimento alla data, all’ora e al minuto di nascita – lei potrebbe essere una combinazione di introverso ed estroverso. Ecco quindi un elenco dei cinque segni zodiacali che preferiscono guardare uno spettacolo del sabato sera a una serata in discoteca.

1. Toro – preferisce stare con i piedi per terra

Di natura passiva, i nati sotto il segno del Toro preferiscono mantenere le cose semplici. Essendo un segno di terra, governato dal pianeta Venere, tendono a uno stile di vita stabile. Pertanto, i Toro preferiscono avere una cerchia ristretta di amici e non escono spesso dalla loro zona di comfort.

Aderendo all’adagio “qualità non quantità”, i Toro trovano una serata di fine settimana a casa con pochi amici intimi e una bottiglia di vino di gran lunga superiore a una serata caotica in un bar.

2. Cancro – sensibile agli stimoli esterni

Il segno più sensibile dello zodiaco, il segno del Cancro è simboleggiato da un Cancro per un motivo. Questo segno è estremamente ricettivo all’energia esterna e ai fattori ambientali e ha la tendenza a nascondersi nel suo guscio quando si sente sopraffatto.

Questa abitudine non significa che i nati sotto il segno del Cancro non abbiano un lato socievole o che non amino fare nuove amicizie. Tuttavia, non amano avere conversazioni senza senso.

3. Scorpione – una cerchia di amici piccola ma stretta

Segno d’acqua, lo Scorpione non ama le vie di mezzo: o bianco o nero. Se ha frequentato uno Scorpione, è più che probabile che gli abbia sentito pronunciare le parole: ‘Penso che andrò a casa’.

Non è che non siano persone socievoli, semplicemente si sentono svuotati di energia quando si trovano in una grande cerchia di persone, soprattutto se non ne conoscono la maggior parte. Quando gli Scorpioni sono costretti a partecipare a una festa in cui ci sono più estranei che conoscenti, noterà che sono nervosi e irritati da tutto ciò che accade intorno a loro.

4. Capricorno – preferisce concentrarsi sulla propria persona

Non c’è segno che sappia mettere se stesso al primo posto meglio del Capricorno. I nati sotto questo segno sono caratterizzati da una costante motivazione e ambizione e sanno come inserirsi in un gruppo… ma questo non significa necessariamente che lo vogliano.

Il Capricorno ha un lato misterioso quando si tratta della sua personalità e non abbassa la guardia facilmente – infatti, spesso trova difficile mostrare la sua vera personalità e vulnerabilità proprio perché non riesce a dare abbastanza credito. La loro natura introversa ha spesso a che fare con il fatto che sentono il bisogno di una costante rassicurazione.

5. Pesci – vivono nel loro mondo

Di tutti i segni zodiacali che abbiamo elencato qui, il Pesci è probabilmente il più socievole di tutti. Dopo tutto, è un segno d’acqua, il che significa che ha un lato flessibile che gli permette di adattarsi a nuove situazioni con facilità.

Tuttavia, un Pesci è un inguaribile sognatore e quindi ha bisogno di tempo da solo per sfuggire alla realtà, a volte. Anche durante un’interazione sociale, può notare che il segno dei Pesci si è allontanato dalla conversazione e sta pensando altrove.

Leggi anche: