I cittadini stranieri provenienti dall’Ucraina beneficeranno gratuitamente sia in treno che in traghetto, su strada. In casi eccezionali verranno organizzati voli

Il governo ha preparato una Decisione con la quale i cittadini stranieri o gli apolidi in situazioni speciali che provengono dall’area del conflitto armato in Ucraina ed entrano in Romania beneficeranno gratuitamente sia in treno che in traghetto o su strada. In casi eccezionali verranno organizzati voli charter.

I profughi dall’Ucraina arrivano alla stazione ferroviaria nord della capitaleFoto: Agerpres

Trasporto di guerra gratuito in Ucraina – clicca per aprire

Libero sul treno

Tali cittadini beneficeranno gratuitamente di tutti i viaggi effettuati con operatori del trasporto ferroviario, con treno Regio e Interregio, classe II a – posto, durante soggiorno temporaneo o transito nel territorio della Romania, sulla base di documenti di identità, che attestano l’ingresso sul territorio rumeno.

Il biglietto di viaggio avrà la menzione aggiuntiva “HELP UKRAINE”

Il regolamento del controvalore dei titoli di viaggio gratuiti è effettuato tramite il bilancio dell’Autorità per la riforma delle ferrovie.

Attraversare il traghetto

Secondo il progetto, cittadini stranieri o apolidi in situazioni speciali provenienti dall’area del conflitto armato in Ucraina e dai loro mezzi di trasporto su strada, entrano in Romania attraverso il valico internazionale del confine di stato rumeno-ucraino tra Isaccea e Orlivka , beneficiano gratuitamente, essendo esentati dal pagamento della tariffa del traghetto.

In pratica, le persone beneficiano gratuitamente dei viaggi effettuati con gli operatori del trasporto fluviale sulla tratta Isaccea – Galaţi, durante il soggiorno temporaneo o transito del territorio rumeno, sulla base dei documenti di identità, che attestano l’ingresso nel territorio rumeno .

Trasporto stradale

Beneficiano inoltre del trasporto su strada gratuito nazionale o internazionale, a seconda dei casi, durante il periodo di sosta temporanea o di transito nel territorio della Romania, sulla base della carta d’identità e/o del passaporto.

Il trasporto su strada nazionale e/o internazionale di cittadini stranieri o apolidi sarà effettuato sulla base della decisione del comitato provinciale per le situazioni di emergenza o del Comitato municipale di Bucarest per le situazioni di emergenza, a seconda dei casi, che includerà il numero di persone in necessità di trasporto. e destinazione (percorso).

La costituzione dell’operatore del trasporto passeggeri su strada avviene in funzione della capacità di trasporto disponibile, dell’ordine di immatricolazione e del tempo di disponibilità dei veicoli che possono soddisfare l’esigenza di trasporto.

I consigli di contea e il municipio di Bucarest forniscono, sul sito web dell’istituzione, i dettagli di contatto per presentare le richieste richieste.

La liquidazione del valore dei titoli di viaggio gratuiti avviene, a seguito della trasmissione da parte dell’autotrasporto della richiesta di liquidazione al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, nella misura massima di:

• 0,2 lei/persona/km, per il trasporto nazionale su strada,

• 0,4 lei/persona/km, per il trasporto internazionale su strada.

La richiesta di conciliazione è assunta sotto la propria responsabilità dall’operatore del trasporto su strada ed è accompagnata dalla decisione del comitato provinciale per le situazioni di emergenza o del Comitato municipale di Bucarest per le situazioni di emergenza.

Trasporto aereo

In situazioni eccezionali e urgenti, con il consenso dello Stato di destinazione, su richiesta del Ministero dell’Interno, tramite il Dipartimento per le situazioni di emergenza, il trasporto di cittadini stranieri o apolidi in situazioni speciali provenienti dal conflitto armato in Ucraina e che vogliono lasciare la Romania con voli charter.