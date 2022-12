I corsi di formazione aziendale per il benessere organizzativo

Il periodo pandemico ha sconvolto la nostra quotidianità in tutti gli ambiti possibili.

Tra questi, quello che senza dubbio ha ricevuto uno degli scossoni più forti è stato quello lavorativo.

Dall’introduzione dello smart working, a fenomeni come le grandi dimissioni, i lavoratori hanno sviluppato una nuova percezione del lavoro e degli ambienti lavorativi, aprendosi anche a nuove interessanti possibilità.

In questo contesto, anche il tema del benessere organizzativo ha assunto una nuova importanza.

Il benessere organizzativo viene definito come uno “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale non consistente solo in un’assenza di malattia o di infermità”

Questa nuova esigenza concreta dei lavoratori e delle organizzazioni ha dimostrato di avere un forte impatto positivo su motivazione, produttività, soddisfazione e fidelizzazione dei collaboratori, incidendo in maniera positiva sulla cultura organizzativa e riducendo in modo notevole il turnover.

Per le persone oggi, stare bene sul luogo di lavoro è una priorità ma è importante considerare che non esiste una ricetta universale per il benessere dei collaboratori.

Uno degli elementi fondamentali per sviluppare una strategia di benessere organizzativo efficace è dare molto spazio alla personalizzazione dell’esperienza dei dipendenti, detta anche employee experience.

Facendo delle considerazioni mirate e su misura rispetto a quella che è la vita in azienda dei propri membri dei team è possibile ottenere risultati concreti e assicurare le basi per lo sviluppo di una cultura aziendale solida.

Tutto questo però non può accadere se l’azienda non ha un approccio aperto e positivo nei confronti del cambiamento.

Solo così sarà possibile introdurre modifiche strategiche in funzione di un ambiente di lavoro più sereno.

Uno di questi elementi potrebbe essere l’apprendimento permanente, noto anche come life-long learning.

Si tratta dell’apprendimento che avviene al di fuori del percorso scolastico e che spesso è focalizzato sull’acquisizione di nuove soft skill.

Sempre in conseguenza al cambiamento di approccio al lavoro degli ultimi anni, oggi la presenza di un programma di apprendimento costante in azienda viene valutata in modo molto positivo dai collaboratori e può rappresentare un notevole valore aggiunto nel momento di una nuova assunzione.

I corsi di formazione aziendale quindi, giocano un ruolo decisivo nella creazione del benessere in azienda e sono molto utili per:

stimolare le relazioni

aumentare la soddisfazione personale

Nel primo caso, durante i corsi di formazione aziendale i colleghi diventano e vengono percepiti come un’importante risorsa di supporto. Questo aiuta a fare sì che tale percezione dell’altro resti tale anche al rientro in ufficio, favorendo un nuovo clima di collaborazione tra i membri dei team.

Una metodologia di apprendimento molto performante in quest’ottica è quella del peer to peer coaching che, grazie al fatto che entrambe le parti di un processo di apprendimento si trovano allo stesso livello senza distinzioni di ruolo, venga meno quel disagio che in genere caratterizza i corsi di formazione, risultando in un apprendimento più efficace.

I corsi di formazione aziendale poi rappresentano un’importante risorsa anche per aumentare la soddisfazione personale. Conoscendo e approfondendo le competenze per svolgere il proprio ruolo al meglio, aumenta il benessere nei confronti dello stesso, estendendosi poi all’intero contesto organizzativo.

Per raggiungere gli obiettivi di benessere organizzativo e di formazione aziendale è importante affiancarsi ad un partner adatto, che sia in grado di comprendere le esigenze e le dinamiche aziendali e sviluppare di conseguenza un piano formativo su misura che segua obiettivi di apprendimento chiari, alimentando la fiducia nei risultati sia da parte dei manager che dei collaboratori.

Un’altra caratteristica molto importante da considerare durante la scelta del partner è la capacità di mettere a proprio agio i partecipanti, evitando quel disagio spesso diffuso nei corsi di formazione a cui accennavamo in precedenza, creando così un ambiente di apprendimento accogliente e favorevole.