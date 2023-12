Tra i gettoni telefonici, ne si trovano diversi di valore alquanto elevato, che possono rendere cifre non irrilevanti. Sicuramente di deve cercare bene, tanti esemplari sono pressoché senza valore in quanto comunissimi, e specialmente se molto logorati comprendono anche quelli utilizzati per anni.

I gettoni telefonici possono far diventare ricchi: ecco i modelli più rari

L’esemplare che prenderemo in analisi in questo articolo all’opposto è decisamente più raro e può valere anche qualche centinaio di euro. La mansione del gettone telefonico non è più imprescindibile, ufficialmente dal momento in cui è stato accolto il sistema delle tessere telefoniche, che ufficialmente compivano il medesimo ruolo, ossia quello di donare un “contante” per l’impiego delle telefonate verso i telefoni pubblici, un tempo l’unico o quasi strumento capaci di fare chiamate telefoniche.

Sparsi in modesta misura dagli anni 30, i gettoni telefonici hanno visto un vero e proprio “boom” negli impieghi con gli anni 50, e sono rimasti in produzione per approssimativamente altri 3 decenni, subentrati dalle già menzionate tessere telefoniche e poi dai cellulari.

Sebbene tale cosa, ufficialmente i gettoni sono rimasti ancora in teoria attivi fino al 2001, anno in cui anche l’ultimo telefono a gettone è stato disattivato. Tutti i modelli prodotti tra gli anni 50, precisamente dal 1959, fino al 1980 portano una forma di sigla generata da 4 cifre. Sono parecchio rari rispetto alla media quelli concepiti in diversi anni specifici nel decennio 1970, come quelli che portano7110, 7304, 7412 e 7704.

In condizioni davvero buone, ogni singolo modello può valere tra i 20 ed i 60 euro, tutti gli altri solitamente, salvo qualche anomalia non sono così rari da essere effettivamente rilevanti, di conseguenza difficilmente conviene venderli.

Discorso ancora più importante se un singolo modello di questo tipo conduce una R a fianco delle cifre sottolineate o anche se la medesima forma di 4 cifre pare essere ruotata di 90 o 180 gradi, ciò sottolinea un errore di conio virtualmente interessante e capace di far accrescere il valore anche oltre i 150 euro, perfino molti di tali modelli hanno trovato una certa forma di “fama” nei vari siti di aste online, e molti pezzi sono stati rivenduti anche per più di 250 euro.