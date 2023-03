I giochi Plinko demo diventano di tendenza nei casinò italiani

Anche se i nuovi giochi di casinò vengono rilasciati in continuazione, è raro che diventino popolarissimi. La situazione della Plinko demo e della versione a denaro reale del gioco rappresenta sicuramente un’eccezione. Il titolo ha guadagnato un’enorme base di giocatori su desktop e dispositivi mobili, ed è diventato particolarmente popolare in Italia.

Vantaggi della modalità demo

Il gioco in sé è piuttosto intuitivo: i giocatori scommettono su una pallina che cade e la cui ricompensa dipende dal punto in cui atterra. Tuttavia, l’aspetto e la sensazione sono diversi da quelli di tutti gli altri giochi di casinò, quindi il rilascio della plinko demo ha permesso agli utenti di provare l’esperienza prima di scommettere fondi reali. È un’ottima occasione per conoscere il gioco senza alcun rischio.

Per lo stesso motivo, il titolo è diventato popolare tra i giocatori occasionali. Per loro è un’opzione perfetta per giocare per divertimento senza spendere soldi. Si godono semplicemente l’esperienza così com’è, ma altri si perdono sicuramente le emozioni delle scommesse con fondi reali.

Un altro vantaggio dell’edizione free-to-play del titolo che è stato recentemente lanciato in molti casinò è la sua compatibilità con i dispositivi mobili. Gli utenti sono ora in grado di testare Plinko sui loro smartphone e tablet, dato che questa edizione è disponibile sia sui siti web dei casinò che nelle applicazioni di gioco. Per i possessori di modelli obsoleti, l’edizione plinko demo è una bella opzione per testare le sue prestazioni prima di passare alle scommesse con denaro reale.

Come si gioca?

Dal punto di vista del giocatore, Plinko si gioca esattamente come una slot machine. Tutto ciò che l’utente deve fare è impostare l’importo della scommessa e avviare il gioco. La pallina inizierà a cadere e il giocatore dovrà solo assistere all’esito del turno. Le istruzioni di gioco integrate nella maggior parte delle edizioni di Plinko aiuteranno a scoprire tutte le caratteristiche aggiuntive del titolo specifico.

Per iniziare a giocare, è sufficiente trovare un sito web che contenga un gioco Plinko e che offra anche l’opzione di testare i titoli gratuitamente. Quindi, l’utente deve visitare il sito web e lanciare il gioco selezionando l’opzione free-to-play nella lobby. La procedura è la stessa per i dispositivi mobili, in quanto esistono diversi casinò web che offrono una versione del gioco per browser.

Un enorme vantaggio che è disponibile sulla maggior parte dei siti di gioco d’azzardo è che il giocatore non avrà bisogno di registrarsi per lanciare la demo. La registrazione e i depositi di denaro sono richiesti solo per la versione a pagamento di Plinko. Pertanto, non ci vorrà più di un minuto per lanciare l’edizione gratuita, in quanto l’utente non dovrà spendere ulteriore tempo per creare un profilo.

Come funziona?

Quando si sceglie di giocare alla versione plinko demo, i giocatori vedranno la stessa schermata di caricamento dell’edizione a pagamento del titolo. Tuttavia, non appena il gioco viene caricato, gli utenti vedranno una somma significativa sul loro saldo. Si tratta di crediti virtuali che vengono utilizzati per piazzare scommesse nel gioco senza pagare denaro reale. Il numero di questi crediti è solitamente elevato, ma se il giocatore li esaurisce, è sempre possibile aggiornare la pagina web e ricaricare il bankroll virtuale.

Come prevedibile, non è possibile vincere fondi reali nell’edizione demo del titolo. I giocatori devono anche sapere che non potranno partecipare ai tornei Plinko organizzati da alcuni casinò piazzando scommesse virtuali. Solo le scommesse in denaro reale contano per calcolare il piazzamento nella competizione. Lo stesso vale per le promozioni associate esclusivamente a Plinko. Alcuni siti di gioco d’azzardo offrono tali offerte con premi in denaro o scommesse gratuite per il gioco, che possono essere utilizzate solo nella sua edizione a pagamento.