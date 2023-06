I migliori libri su Roger Federer

Libri da leggere sotto l’ombrellone!

L’estate è la stagione tennistica per antonomasia, piena di tornei da seguire incollati davanti alla tv per pura passione o per valutare eventuali scommesse live sul tennis o magari per farci un bel viaggio nel tempo, con direzione passato, attraverso una bella lettura sotto l’ombrellone!

Per celebrare questo leggendario sport, andiamo ad esplorare la straordinaria carriera e la figura iconica di uno dei più grandi campioni del tennis: Roger Federer.

Dalla sua eleganza sul campo alla sua influenza nel mondo dello sport, Federer ha conquistato il cuore di milioni di fan e continua a essere un punto di riferimento per i tennisti di tutto il mondo.

Grazie alla lettura dei seguenti libri, sarai immerso nell’universo di questo indimenticabile atleta e avrai modo di scoprire i segreti dietro il suo gioco impeccabile e la sua presenza magnetica.

Il codice Federer – Stefano Semeraro

Un racconto avvincente sulla straordinaria carriera di Roger Federer; l’autore, Stefano Semeraro, ha seguito da vicino il campione svizzero per vent’anni, studiando il suo gioco e condividendo le emozioni dei suoi trionfi e delle sue rare sconfitte.

Il libro presenta una panoramica dettagliata dei novantasei tornei vinti da Federer nel corso della sua carriera, che lo hanno reso una vera leggenda e issato sul podio della classifica relativa a chi ha vinto piú slam.

Oltre a fornire una biografia completa di Federer, il libro si trasforma in un romanzo appassionante, arricchito da aneddoti e storie condivise da coloro che hanno avuto l’opportunità di conoscere il tennista sul campo e nella vita di tutti i giorni.

Infine, all’interno sono presenti anche statistiche curate dall’esperto Luca Marianantoni, che offrono un quadro completo delle performance di Re Roger nel corso degli anni.

“Ma conta tanto, poi, sapere chi è il migliore?”

Roger Federer è esistito davvero – Emanuele Atturo

In questo libro di Emanuele Atturo, viene indagato il mistero della presenza sacrale di Roger Federer sui campi da tennis. L’autore esplora la sua storia, dai primi anni difficili e indisciplinati fino al periodo del suo dominio incontrastato nel tennis. Si esplorano anche le sue rivalità con Rafael Nadal e Novak Djoković, che hanno contribuito a evidenziare ulteriormente l’unicità del suo stile di gioco.

Nel libro, Atturo approfondisce il mistero della sua presenza elegante, aggraziata e sacrale, che sembra essere la versione perfezionata dei grandi tennisti del passato.

Nonostante le sconfitte siano diventate più frequenti delle vittorie con il passare del tempo, Federer rimane un paradosso perfetto: il giocatore più vincente e più perdente nella storia del tennis. Il suo tramonto lungo ed enigmatico ha reso anche la sua figura più umana, ma ancora più amata.

Roger Federer: la biografia definitiva – René Stauffer

Stauffer lo conosce da quando era un ragazzo e qui racconta la sua carriera straordinaria, il suo carattere leale e il suo impegno sociale.

In questa biografia ufficiale, basata sui moltissimi incontri che nel corso degli anni hanno avuto e a cui Federer ha attivamente partecipato, c’è il ritratto di un atleta straordinario ma anche di un uomo che ha conquistato l’affetto e la stima di tutti. Roger, infatti, non solo è amatissimo da milioni di fan, ma è anche un esempio e un punto di riferimento per gli altri tennisti, grazie al suo carattere leale e pacato e all’intenso impegno sociale.

“Federer è la favola più fantastica del tennis degli ultimi quarant’anni” – John McEnroe

Il dio della racchetta – Simone Fornara

Questo libro analizza la grandezza di Roger Federer non solo attraverso i risultati della sua carriera, ma anche attraverso il suo modo di interpretare il tennis, che si avvicina alla perfezione stilistica. L’autore accosta i gesti e i colpi di Federer a quelli di un artista, descrivendo il suo gioco come silenziose opere d’arte di fulminante bellezza. Il libro si basa sull’analisi tecnica di nove colpi apparentemente impossibili di Federer, spiegando come riesca a creare le condizioni per rendere possibile ciò che sembra impossibile. Fornara utilizza l’ironia e si muove tra il filosofico e il religioso, tra la letteratura e lo sport, per spiegare quanto i movimenti di Federer sul campo possano essere considerati quasi divini.

“La particolarità di Federer è che è Mozart e i Metallica allo stesso tempo.”

David Foster Wallace