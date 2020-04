I topi affamati per il lockdown diventano cannibali

I ratti sono affamati in seguito ai lockdown di massa legati al coronavirus e si pensa che molti siano passati al cannibalismo per sopravvivere, una mossa che potrebbe portare a una razza di ratti più intelligente e aggressiva in futuro.

Secondo numerosi esperti, i ratti che di solito si nutrono di rifiuti provenienti da ristoranti e stadi sono rimasti affamati poiché gli stabilimenti hanno chiuso o limitato le attività per aiutare a prevenire la diffusione del nuovo coronavirus.

Ora i topi sono alla ricerca di nuove fonti alimentari, ma le opzioni sono inquietanti.

Michael H. Parsons, uno studioso ricercatore in scienze biologiche alla Fordham University che sta pianificando di lanciare uno studio su ratti e Covid-19, ha detto a Insider che tradizionalmente sono per lo più i ratti più timidi, meno sociali che migrano dalle colonie finendo sotto gli occhi della gente, ma viste le carenze alimentari, intere colonie si stanno spostando in nuovi ambienti.

“C’è un gruppo più intelligente e persino più resistente della popolazione che non è stato precedentemente collegato agli umani, o almeno non osservato direttamente dagli umani”, ha detto Parsons a Insider.

I ratti hanno perso l’accesso diretto al cibo dei ristoranti, e ora stanno cercando altrove.

Ma le migrazioni sono il risultato della carenza di cibo, ha detto Bobby Corrigan, un rodentologo urbano, a NBC News.

“Un ristorante chiude all’improvviso, cosa che è accaduta a migliaia non solo a New York City ma da un lato all’altro degli Stati Uniti e in tutto il mondo, e per quei topi che vivevano in quel ristorante, in qualche posto vicino, e forse per generazioni intere di topi che per decenni dipendevano dal cibo di quel ristorante – beh, la vita non funziona più così e hanno solo un paio di alternative“, ha detto.

Corrigan ha detto che molto probabilmente i topi si dedicherebbero al cannibalismo e all’infanticidio per sopravvivere.

“È proprio come abbiamo visto nella storia dell’umanità, in cui le persone cercano di conquistare terre ed entrano con militari ed eserciti e combattono fino alla morte, letteralmente, per chi conquisterà quella terra”, ha detto a NBC News . “Lo stesso succede con i topi.”

A breve termine, i topi vedranno ridotta la loro popolazione e limiteranno la loro riproduzione – un’eventualità che Parsons ha definito come lo “scenario migliore” – ma ciò potrebbe portare a una nuova, più forte, razza di topi come risultato a lungo termine.

“È un ottimo scenario quello in cui i topi si mettono l’uno contro l’altro”, ha detto. “Si stanno letteralmente uccidendo a vicenda. Ma il problema qui è che non appena trovano nuovo cibo, che inevitabilmente troveranno … invece di avere topi di basso rango che cercano di entrare nelle nostre residenze, avremo i più intelligenti, i più resistenti“.

Potremmo avere ratti più resistenti in una eventuale seconda ondata della pandemia. Saranno più pronti di noi?

Ha aggiunto che i ratti si riproducono rapidamente – con un periodo di gravidanza di 23 giorni – e quei ratti più intelligenti e aggressivi potrebbero produrre una razza più resistente di ratti a caccia di cibo con ogni mezzo possibile.

“I sopravvissuti alla migrazione dei ratti possono essere più coraggiosi, aggressivi e portare a cambiamenti e adattamenti della frequenza degli alleli”, ha detto a Insider, citando il suo studio sui ratti proposto. “E potremmo ritrovarci con più ratti resistenti durante una possibile seconda ondata della pandemia. Saranno più pronti di noi?”

Parsons ha affermato che sebbene non siano stati segnalati casi di ratti che contraggono Covid-19, i roditori potrebbero diffondere altre malattie tra cui infezioni batteriche e parassitarie e hantavirus in nuove popolazioni di esseri umani e animali.

Ha detto che uno scenario peggiore includerebbe topi che vengono infettati da malattie e che li trasmettono attraverso le persone in altre popolazioni.

Parsons ha esortato le persone ad aumentare le misure di controllo dei roditori nelle loro case e le attività per tenere fuori i roditori più aggressivi.

“Il messaggio importante dal mio punto di vista è che le persone non devono abbassare la guardia e non devono aprire la porta ad altre malattie”, ha detto Parsons a Insider. “Se un ratto dovesse infettarsi con il virus, potrebbe eventualmente mutare all’interno del ratto e diventare un patogeno più virulento”.

