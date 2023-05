I trucchi delle grandi star per apparire sempre perfette nelle foto!

Le star sanno che la chiave del successo di un servizio fotografico non risiede solo negli abiti chic e nel trucco e parrucco perfetti, ma anche nelle angolazioni più belle. Ogni celebrità ha i suoi consigli. Per esempio, Kristen Stewart inclina leggermente la testa di lato e Paris Hilton accavalla sempre le gambe per le sue foto.

Ecco quindi alcune delle pose che le celebrità hanno trovato per apparire bene in foto! A proposito, anche noi abbiamo già imparato alcune di queste tecniche.

1. Nessun servizio fotografico di Rihanna è completo senza un seducente look sopra le spalle.

Rihanna è una cantante, cantautrice, attrice e imprenditrice barbadiana. È nata il 20 febbraio 1988 a Saint Michael, Barbados. Ha raggiunto la fama con il suo singolo di debutto “Pon de Replay” nel 2005 e da allora ha pubblicato numerose canzoni di successo, tra cui “Umbrella”, “Diamonds” e “Work”.

Nel corso della sua carriera Rihanna ha vinto numerosi premi, tra cui nove Grammy Awards, 13 American Music Awards e 12 Billboard Music Awards. Ha anche recitato in diversi film, tra cui “Battleship” e “Ocean’s 8”.

Oltre alla sua carriera musicale e di attrice, Rihanna è diventata anche un’artista di successo.

imprenditoriale di successo. Ha lanciato diverse attività, tra cui la sua linea di cosmetici Fenty Beauty e la sua linea di lingerie Savage X Fenty.

Rihanna è nota per il suo stile unico e il suo senso della moda ed è stata nominata dalla rivista Time una delle persone più influenti al mondo. È nota anche per il suo lavoro filantropico, tra cui la sua fondazione, la Clara Lionel Foundation, che sostiene iniziative per l’istruzione e la salute nelle comunità povere di tutto il mondo.

2.Jennifer Lawrence posa sempre davanti alla macchina fotografica con una mano sul fianco o sulla vita.

Nata il 15 agosto 1990 a Indian Hills, nel Kentucky, Jennifer Lawrence ha iniziato la sua carriera di attrice nel 2006, apparendo in diversi programmi televisivi e in piccoli ruoli cinematografici. È diventata famosa per il ruolo di Lee Dolly in Winter’s Bone, per il quale ha ricevuto una nomination all’Oscar come miglior attrice. Da allora è apparsa in blockbuster come la serie Hunger Games, Silver Linings Playbook e American Hustle. Nel corso della sua carriera, Lawrence ha vinto numerosi premi, tra cui un Oscar, un Golden Globe e un American Hustle Award.

Ha vinto numerosi premi, tra cui un Oscar, un Golden Globe e un BAFTA. Lawrence è noto per la sua personalità semplice e per il suo amichevole senso dell’umorismo, che lo ha reso il beniamino dei fan. Lawrence è anche impegnato in diverse cause, tra cui l’uguaglianza di genere e la salute mentale.

3. E George Clooney si sfrega spesso le mani, come se sapesse che riceverà il prossimo premio.

George Clooney è un attore, regista e filantropo americano. È nato il 6 maggio 1961 a Lexington, Kentucky, Stati Uniti. Clooney si è fatto conoscere inizialmente per il ruolo del Dr. Doug Ross nella serie medica drammatica “ER” (1994-1999). Grazie a questo ruolo è diventato un nome noto e ha raggiunto una vasta notorietà.

Nel corso della sua carriera Clooney ha recitato in numerosi film di successo, tra cui “Ocean’s Eleven” (2001) e i suoi sequel, “Syriana” (2005), per il quale ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista, e “Up in the Air” (2009), che gli è valso una nomination all’Oscar come miglior attore. È apparso anche in film come “Gravity” (2013), “The Monuments Men” (2014), “Tomorrowland” (2015) e “Ave, Cesare!” (2016).

Oltre che per la recitazione, George Clooney è noto anche per il suo lavoro di regista e produttore. Ha diretto e interpretato film come “Good Night, and Good Luck” (2005), per il quale ha ricevuto una nomination all’Oscar come miglior regista, e “Le idi di marzo” (2011). Attraverso la sua casa di produzione, la Smokehouse Pictures, ha prodotto diversi film di successo, tra cui “Argo” (2012), che ha vinto l’Oscar come miglior film.

Clooney è anche impegnato in varie cause umanitarie e politiche. È stato un sostenitore dei diritti umani, in particolare in Sudan e Sud Sudan, e ha usato la sua piattaforma per sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni sociali e politiche. Nel 2010 ha co-fondato il Satellite Sentinel Project, che utilizza immagini satellitari per monitorare le violazioni dei diritti umani e promuovere la pace in Sudan.

George Clooney è considerato uno degli attori più influenti e talentuosi di Hollywood. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui quattro Golden Globe e due Oscar. Il suo lavoro davanti e dietro la macchina da presa ha avuto un impatto significativo sull’industria cinematografica.

4. Kristen Stewart inclina il collo da un lato e solleva leggermente l’altra spalla.

Kristen Stewart è un’attrice e regista americana. È nata il 9 aprile 1990 a Los Angeles, California, Stati Uniti. La Stewart ha iniziato la sua carriera di attrice in giovane età e si è fatta conoscere a livello internazionale per il ruolo di Bella Swan nella serie cinematografica “Twilight” (2008-2012), tratta dai romanzi di Stephenie Meyer. La sua interpretazione di Bella Swan l’ha resa famosa e l’ha resa un’attrice popolare tra gli adolescenti e i giovani adulti.

Dopo il successo di “Twilight”, la Stewart ha recitato in una serie di film che hanno messo in luce la sua versatilità come attrice. Tra i suoi ruoli di rilievo, Joan Jett in “The Runaways” (2010), Biancaneve in “Snow White and the Huntsman” (2012) e Valentine in “Clouds of Sils Maria” (2014), per il quale ha vinto il Premio César come miglior attrice non protagonista, diventando la prima attrice americana a ricevere questo riconoscimento.

La Stewart ha continuato ad accettare ruoli impegnativi e diversi sia in film indipendenti che in film mainstream. Ha lavorato con registi acclamati come Woody Allen (“Café Society”, 2016), Olivier Assayas (“Personal Shopper”, 2016) e Ang Lee (“Billy Lynn’s Long Halftime Walk”, 2016). Negli ultimi anni ha recitato in film come “Charlie’s Angels” (2019) e “Underwater” (2020).

Oltre alla recitazione, la Stewart si è cimentata anche nella regia. Ha debuttato alla regia con il cortometraggio “Come Swim” nel 2017, presentato in anteprima al Sundance Film Festival. Ha espresso il suo interesse ad esplorare altre opportunità dietro la macchina da presa.

Lo stile di recitazione di Kristen Stewart è spesso lodato per il suo approccio naturalistico e sobrio. Ha ottenuto il plauso della critica per le sue interpretazioni ed è stata nominata per diversi premi, tra cui un BAFTA Award e un César Award. Le scelte uniche della Stewart e la sua dedizione al mestiere l’hanno resa un’attrice rispettata nel settore.

5. Gisele Bundchen piega la gamba in modo civettuolo.

Gisele Bündchen è una top model, imprenditrice e filantropa brasiliana. È nata il 20 luglio 1980 a Horizontina, Rio Grande do Sul, Brasile. La Bündchen è considerata una delle modelle più influenti e di successo al mondo.

La carriera di modella della Bündchen è iniziata alla fine degli anni ’90, quando è stata scoperta da un talent scout mentre faceva shopping a San Paolo, in Brasile. È salita rapidamente alla ribalta e ha ottenuto il riconoscimento internazionale come Angelo di Victoria’s Secret. Si è fatta conoscere per la sua bellezza naturale, la sua presenza accattivante e la sua capacità di apparire senza sforzo sulle copertine di riviste di moda di alto profilo.

Nel corso della sua carriera, Gisele Bündchen ha lavorato con stilisti e marchi famosi, ha sfilato sulle passerelle delle principali settimane della moda ed è apparsa in numerose campagne pubblicitarie. Il suo lavoro ha incluso collaborazioni con marchi di lusso come Versace, Dolce & Gabbana, Chanel e Louis Vuitton. È stata anche il volto di diverse campagne di bellezza e di profumi.

Oltre alla sua carriera di modella di successo, la Bündchen si è cimentata in altre imprese. Ha lanciato la sua linea di infradito, chiamata Ipanema Gisele Bündchen, e ha anche lanciato la sua linea di trattamenti per la pelle, Sejaa Pure Skincare. Inoltre, è stata coinvolta nell’attivismo ambientale ed è una sostenitrice della vita sostenibile.

L’impegno filantropico della Bündchen si è concentrato su varie cause. È stata coinvolta in iniziative legate all’istruzione, all’accesso all’acqua potabile e alla conservazione dell’ambiente. Nel 2009 ha istituito la Gisele Bündchen Foundation, che sostiene progetti sociali e ambientali in Brasile e nel mondo.

L’impatto di Gisele Bündchen va oltre l’industria della moda. È stata riconosciuta per la sua influenza e i suoi contributi, ottenendo diversi riconoscimenti nel corso della sua carriera. Nel 2011 è stata inserita da Forbes nella lista delle modelle più pagate al mondo e nel 2014 è stata inclusa dalla rivista Time nella lista delle 100 persone più influenti al mondo.

Nel complesso, la carriera di modella, le iniziative imprenditoriali e il lavoro filantropico di Gisele Bündchen l’hanno resa una figura di spicco nel settore della moda e non solo. La sua influenza, il suo successo e il suo impegno per avere un impatto positivo l’hanno resa una fonte di ispirazione per molti.