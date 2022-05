I trucchi per un’abbronzatura perfetta

L’estate è sempre più vicina e la voglia di andare al mare aumenta ogni giorno. Non vediamo l’ora di fare il bagno in un bel mare cristallino oppure di prendere il sole sdraiati su un comodo lettino per rilassarsi e staccare la spina dal caos della vita quotidiana. Andare al mare apporta numerosi benefici fisici ed anche estetici, parliamo infatti dell’abbronzatura. La pelle esposta al sole assume pian piano un colorito più scuro molto gradevole che ci fa sentire anche più attraenti.

Quando si parla di abbronzatura però, i problemi sono due: come abbronzarsi senza scottarsi, e come mantenere a lungo l’abbronzatura. Il primo punto è incentrato principalmente sulla protezione e quindi sulla scelta della giusta crema solare da utilizzare, mentre il secondo riguarda una serie di accorgimenti da prendere che possono aiutare a mantenere un colorito bronzeo più a lungo.

Se hai già acquistato il tuo costume in un negozio di bikini online e sei pronto ad andare in spiaggia, allora non perderti questo articolo dove ci concentreremo sulla seconda parte, ovvero capire come fare per avere una tintarella duratura anche quando l’estate giunge al termine..

Come mantenere l’abbronzatura a lungo

Innanzitutto è importante specificare che per avere un’abbronzatura duratura, bisogna esporsi al sole con cautela evitando la comparsa di fastidiose scottature che sono la causa di screpolature poco piacevoli. Se si è seguita questa semplice regola preliminare, sarà più semplice mantenere un colorito dorato a lungo. Quando l’estate giunge al termine e non abbiamo più la possibilità di sdraiarci al sole, ecco quali sono le cose da fare per ottenere una tintarella prolungata:

Idratare la pelle – una corretta idratazione mantiene la pelle viva ed evita le screpolature. Per idratare la cute bisogna bere tanta acqua, mangiare molta frutta e applicare oli o creme idratanti dopo ogni doccia; Non strofinare la pelle – quando si fa la doccia o il bagno, è meglio evitare di strofinare troppo la pelle con la spugna, meglio tamponare delicatamente oppure passare il sapone sul corpo con le mani, senza l’ausilio oggetti che provocano sfregamento; Evitare l’aria condizionata – non tutti sanno che esporsi a lungo all’aria condizionata secca la pelle, e la secchezza è uno dei grandi nemici dell’abbronzatura; Fare uno scrub delicato – per mantenere la pelle abbronzata a lungo, bisogna che quest’ultima sia pulita quindi è permesso fare uno scrub delicato per eliminare giusto le cellule morte che si trovano in superficie. Mi raccomando alla delicatezza, perchè uno scrub troppo aggressivo provoca l’effetto contrario; Non usare profumi a base di alcool – l’alcool secca la pelle, di conseguenza è meglio evitare di utilizzare profumi o prodotti che contengono questo elemento perché c’è il rischio che la pelle si squami più facilmente.

Questi sono alcuni dei consigli da cui prendere spunto per mantenere l’abbronzatura il più a lungo possibile.

Il sole è uno dei nostri più preziosi alleati se sappiamo come sfruttare i suoi benefici a nostro vantaggio. Abbronzarsi proteggendo la pelle è uno dei regali migliori che possiamo fare al nostro corpo, così da avere un colorito invidiabile che duri il più a lungo possibile. L’abbronzatura è nostra amica ma bisogna saper prendersene cura.