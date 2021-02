Icons: mostra dedicata a Steve McCurry a Treviso, fino al 2 maggio 2021

Icons, la nuova mostra dedicata al fotografo Steve McCurry

Fino al 2 maggio 2021, presso Palazzo Sarcinelli di Conegliano (Treviso), sarà possibile visitare la mostra fotografica Icons, dedicata all’artista contemporaneo, celebre in tutto il mondo, Steve McCurry. Curata da Biba Giacchetti, è stata organizzata da ARTIKA, in collaborazione con Sudest57. L’esposizione presenta una selezione di 100 fotografie che forniscono una visione a tutto tondo dello stile e della visione estetica di McCurry.

L’esposizione ha l’ambizione di gettar luce sulle molteplici esperienze artistiche e di reportage del grande fotografo: a partire dai primi storici viaggi in India e poi in Afghanistan dove Steve McCurry ebbe l’opportunità di seguire i Mujaheddin al tempo della guerra contro la Russia, quando l’accesso al paese era interdetto ai visitatori occidentali. Proprio dall’Afghanistan proviene Sharbat Gula, la ragazza resa celebre dalla prima pagina del National Geographic e conosciuta dal fotografo nel campo profughi di Peshawar in Pakistan.

L’Assessore alla cultura Gaia Maschio ha dichiarato in merito alla mostra:

Che questo possa essere un augurio da parte dell’amministrazione alle persone che vedranno la mostra: sensibilizzare all’osservazione della fotografia di questo grande artista e riuscire a trovare la stessa “bellezza” nella quotidianità, nei volti che incrociamo e nel paesaggio che ci circonda.

Orario di apertura

Dal mercoledì al venerdì, dalle ore 10:00-13:00 e dalle 15:00-18:00

Sabato, domenica e festivi, dalle ore 10:00-19:00

Costo del biglietto

Intero: 12 euro

Ridotto: 10 euro (per studenti under 26; soci enti convenzionati; possessori del biglietto Trenitalia per Conegliano; residenti nel Comune di Conegliano dal mercoledì al venerdì; gruppi MAX 25 persone)

Famiglie: 10 euro genitori / 8 euro bambini under 18

Gratis: bambini sotto i 6 anni, giornalisti con tesserino, guide turistiche con tesserino, insegnanti con classe

Open: 14 euro

Chi è Steve McCurry

Steve McCurry è nato il 23 aprile 1950 in un piccolo sobborgo di Filadelfia in Pennsylvania. Ha frequentato la High School Marple Newtown nella Contea di Delaware e si è poi iscritto presso la Penn State University per studiare fotografia e cinema, ma poi ottenne una laurea in teatro nel 1974. Si interessò molto alla fotografia quando iniziò a fotografare per il quotidiano della Penn State: The Daily Collegian.

Dopo aver lavorato al Today’s Post presso il King of Prussia per due anni, partì per l’India come fotografo freelance. È stato proprio in India che McCurry ha imparato a guardare ed aspettare la vita. “Se sai aspettare”, disse, “le persone si dimenticano della tua macchina fotografica e la loro anima esce allo scoperto”.