Ida di Uomini e Donne: chi è, età, figlio, amore, cognome

Ida, è una giovane donna di 39 anni, diventata popolare grazie alla sua partecipazione al programma tv, Uomini e Donne, trono over. Ida, che di cognome fa Platano, è in cerca dell’amore e, inizialmente sembra averlo trovato con Riccardo Guarnieri. I due, decidono di abbandonare il famoso dating show, condotto da Maria De Filippi, insieme, pronti a vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Ma, una volta lasciato lo studio, le incomprensioni emerse in studio si amplificano nella vita quotidiana e i due terminano la loro storia, non con poche difficoltà. La coppia, molto seguita all’interno del programma, aveva anche partecipato al reality Temptation island, dove non avevano nascosto i loro alti e bassi. Ida, è mamma di Samuele, un bambino di 9 anni che è tutta la sua vita. Ida ha scelto di crescerlo da sola, dopo che il padre del bambino ha scelto di non fare parte della loro vita. La fine della storia d’amore tra Ida e Riccardo, lascia un grande amaro in Ida, tanto che ha confessato di esser stata in cura da uno psicologo. Ora, la bella dama, sembra aver ritrovato la serenità ed è di nuovo scesa in studio per cercare nuovamente l’uomo della sua vita.

Ida di Uomini e Donne

Nome: Ida

Cognome: Platano

Data di nascita: 30 marzo 1982

Età: 39 anni

Segno Zodiacale: Ariete

Luogo di nascita: Sicilia

Professione: proprietaria di un negozio di parrucchiere

Profilo Instagram Ufficiale: @idaplatano

Ida Uomini e Donne vita privata, biografia, figlio, mamma single

Ida, classe 1982, ha 39 anni ed è una delle protagoniste più amate del trono over del programma Uomini e Donne. Il suo carattere schietto e sincero, così come la sua spiccata sensibilità, le ha permesso di conquistare moltissimi fan. Ida, originaria della Sicilia, sceglie di trasferirsi a Brescia, in cerca di fortuna. Proprio lì, aprirà un salone di bellezza, dove tutt’ora lavora. Ida, dopo un matrimonio durata 10 anni, si separa e incontra un uomo, durante la loro frequentazione rimarrà incinta. L’uomo decide di non voler continuare la relazione, e Ida decide di portare ugualmente avanti la gravidanza. Nove anni fa, nasce suo figlio Samuele, che Ida ha cresciuto da sola.

Ida di Uomini e Donne

Nonostante la fine della sua storia con Riccardo l’abbia delusa molto, in quanto, come ha dichiaro lei stessa, ci aveva investito molto, tanto da parlare di matrimonio, Ida decide di ritentare e cercare nuovamente l’amore sempre all’interno del programma di Canale 5. I due si lasciano a Luglio del 2020 e Ida si sente pronta a ricominciare. La nuova stagione, iniziata anche con un nuovo look per lei, passando dal colore biondo a un capello castano scuro, inizia bene per la dama che decide di conoscere Graziano e Marcello, uno dei nuovi cavalieri del parterre. Proprio con quest’ultimo sembrerebbe essere scattato un bacio, che ha scatenato la gelosia dell’altro corteggiatore.

Ida di Uomini e Donne instagram

Ida Platano è molto seguita sui social, nonostante non sia un personaggio pubblico. Con oltre 500 follower, ama condividere i suoi scatti e selfie spiritosi.