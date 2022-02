Igiene personale: 7 errori da non commettere

L’igiene personale non è solo una buona abitudine che rientra nella beauty routine quotidiana; è strettamente corllegata alla salute. Non è un caso che il livello di salute della popolazione sia aumentato in maniera diretta alla diffusione della pulizia della persona. Non è nemmeno un mistero il fatto che dove ancora esistono condizioni di scarsa igiene personale, le malatie infettive si diffondono più rapidamente.

Ma bisogna anche ricordare che l’equilibrio in natura è sempre una regola da rispettare, evitando qualsiasi eccesso. La nostra società iper efficiente ha sì, fortunamente, un’ottima diffusione dell’igiene della persona; ma in certi casi il rischio è di scivolare nel maniacale.

L’igiene personale quotidiana resta una regola aurea; ma l’uso smodato di detergenti o saponi aggressivi può influire anche sul ph della pelle. Per questo è bene mettersi delle regole da seguire. E se non ci si sente a posto nemmeno dopo la seconda doccia in 24 ore, meglio farsi qualche domanda.

Norme di igiene personale

Gli esperti concordano sul fatto che la nostra ossessione per la pulizia ci rende più vulnerabili ai batteri. Il periodo in cui si è diffusa la pandemia, inoltre, ha portato alcune persone a vedere pericoli ovunque. Il bisogno di igiene come protezione rischiava di diventare una sorta di fobia, con effetti dannosi sulla salute generale.

Se siete fra costoro, meglio riportare igiene e cura della persona a ritmi più normali. Ecco come avere una buona igiene personale senza cadere nella germofobia.

1. Una doccia giornaliera

La doccia mattutina o un bagno rilassante prima di andare a dormire? Per la pulizia del corpo scegliete quello che volete, ma uno soltanto. Diversamente, potrebbero fare fanno più danni che altro, disturbando la flora cutanea che il corpo crea per proteggersi

2. Igiene personale: doccia o bidet?

Per l’igiene del corpo può bastare fare la doccia tre volte a settimana. L’igiene quotidiana è assicurata usando ogni giorno il bidet per la pulizia personale.

3. Per l’igiene peronale bastano 20 minuti

Buttarsi sotto l’acqua calda è anche molto rilassante a fine giornata. Ma attenzione perché stare troppo sotto il getto dell’acqua può portare disidratazione. Regole igiene personale raccomandano che ogni doccia non duri più di 20 minuti.

4. Saponi e detergenti

L’igiene della pelle non sempre va d’accordo con i detergenti troppo aggressivi, o usati troppo di frequente. Possono uccidere i batteri “buoni”. Gli unici posti dove vanno usati quotidianamente sono mani, ascelle e inguine; queste sono norme base per l’igiene personale spiegata ai bambini.

5. Igiene personale e temperature dell’acqua

Rilassarsi con un bel bagno caldo? Niente di più sbagliato! Il calore manda il sangue in superficie e causa prurito. Meglio le temperature tiepide; in questo modo per il corpo igiene e cura vanno di pari passo.

6. Frizioni con lo shampoo

Bisogna evitare le frizioni vigorose e non usare troppo shampoo. Inoltre il calore non è benefico sui capelli e li porta ad ungersi più in fretta, creando un pericoloso giro chiuso. Per assicurare sia salute che igiene corpo e capelli vanno trattati con delicatezza.

7. Viso acqua e sapone?

Lavarsi mani e viso è la base dell’igiene persona. Però scegliete i prodotti giusti. E ricordate che non c’è bisogno di insaponarsi il viso ogni volta che si va in bagno; così incoraggiamo i batteri nocivi. Per seguire corrette norme igieniche personali è sufficiente lavarsi le mani spesso.