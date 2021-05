Ignazio Moser: chi è, fidanzata Cecilia Rodriguez, Isola dei Famosi 2021

Ignazio Moser è un ex ciclista italiano, conosciuto dal pubblico per la sua relazione con Cecilia Rodriguez e per esser stato un concorrente del GF Vip. Ignazio, giovedì 29 aprile, è entrato ufficialmente nel cast de L’Isola dei Famosi come naufrago.

Chi è Ignazio Moser

Nome: Ignazio

Cognome: Moser

Età: 28 anni

Segno Zodiacale: Cancro

Data di nascita: 14 Luglio 1992

Luogo di Nascita: Trento

Professione: ciclista, modello e influencer

Fidanzata: Cecilia Rodriguez

Altezza: 190 cm

Peso: 85 kg circa

Profilo Instagram Ufficiale: @ignaziomoser

Biografia

Ignazio Moser è nato a Trento, il 14 luglio del 1992. Figlio d’arte, il papà è il famoso ciclista Francesco Moser. Ignazio, dunque, sin da piccolo decide di seguire le orme del padre e inizia a praticare ciclismo, dove vince anche diversi premi. Ignazio, però, non disdegna il mondo dello spettacolo e, nel 2014, deciderà di abbandonare il mondo del ciclismo. Nel 2017, entra nella casa del Grande Fratello Vip 2, dove conosce e inizia una relazione con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen e Jeremias. All’epoca, Cecilia, era fidanzata con l’ex tronista Francesco Monte, quindi la loro frequentazione sotto i riflettori venne criticata da molti. Ma, a distanza, di 4 anni, Cecilia e Ignazio, stanno ancora insieme, convivono a Milano, e sono più innamorati che mai. Ora, Ignazio, si trova in Honduras come naufrago de L’Isola dei Famosi.

Vita Privata

Ignazio Moser è molto geloso della sua privacy. Di lui, sappiamo che ha un fratello, Carlo, e una sorella, Francesca, ed è figlio di Francesco Moser, famoso ciclista, e Carla Merz. Dopo aver abbandonato la carriera agonistica, Ignazio ha deciso di aiutare suo padre nell’attuale attività di famiglia, ossia produzione di vino. Dal 2017, è fidanzato con Cecilia Rodriguez. I due, la scorsa estate, hanno vissuto un periodo di crisi ma, dopo qualche settimana distanti, sono tornati insieme più innamorati di prima. Attualmente non hanno figli, anche se non hanno mai nascosto di averne parlato spesso.

Carriera e Lavoro

Ignazio Moser sin da piccolo inizia la sua carriera sportiva nel mondo del ciclismo, per seguire le orme del padre. A 18 anni vince il titolo in inseguimento Juniores ai campionati italiani di ciclismo e due premi nazionali: la Piccola Coppa Agostoni e il Gran Premio Polveri Arredamenti. Da li, seguiranno una serie di altri successi. Nel 2014 decide di abbandonare questo mondo e inizia a dedicarsi all’azienda vitivinicola di famiglia. Inoltre, entra ufficialmente nel mondo dello spettacolo, nel 2017, con la partecipazione al Grande Fratello Vip 2, dove si fidanza con Cecilia. La coppia, molto seguita sui social, ha condotto insieme Ex on the Beach Italia su MTV. Da qualche giorno, Ignazio è un concorrente de L’Isola dei Famosi.

Instagram

La coppia Moser-Rodiguez è molto amata dal pubblico, i due, infatti, hanno intrapreso la carriera di influencer. Il profilo instagram di Ignazio conta quasi un milione di follower. Non mancano, scatti che lo ritraggono insieme alla sua bella fidanzata. Ignazio ci tiene molto al suo profilo, tanto da aggiornarlo quasi quotidianamente. Per lui, è un modo diretto per restare in contatto con i suoi fan e condividere con loro la sua quotidinità.