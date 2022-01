Ignazio Moser chi è? Instagram, patrimonio, Carla Merz, malattia, Cecilia Rodriguez

Ignazio Moser è nato a Trento, il 14 luglio 1992. É un ex ciclista su strada e pisard italiano. Proviene da una famiglia di ciclisti professionisti: il padre è Francesco Moser, anche lui un ex ciclista su strada professionista. Per le sue grandi capacità di controllare e gestire il gruppo è stato ribattezzato Lo Sceriffo. Ha vinto anche un Giro D’Italia. Proprio lui ha trasmesso al figlio l’amore per il ciclismo e soprattutto per la bicicletta. Ignazio ha partecipato fin da bambino nelle categorie Allievi e Juniores. A soli 18 anni è riuscito a vincere il titolo ai campionati di ciclismo juniores a Moris. Negli anni successivi ha ottenuto altri successi a livello nazionale; ha vinto la Piccola Coppa Agostoni nel 2011 e il Gran Premio Polverini Arredamenti nel 2012. Nel 2012 ha vinto anche a livello europeo la medaglia di bronzo nell’ottobre 2012 nella prova ad inseguimento a squadre su pista. La vittoria del campionato europeo è avvenuta in Lituania insieme ai suoi compagni Elia Viviani, Paolo Simion e Liam Bertazzo.

Nel 2013, invece, ha partecipato ai campionati del mondo su pista di Minsk e nella prova ad inseguimento a squadre è giunto nono. Il primo successo al di fuori dell’Italia è stato in Giappone, sul circuito di Suzuka. L’anno successivo ha vinto ancora una gara, quella valida per il calendario UCI America Tour, ma alla fine ha deciso di ritirarsi e di dedicarsi all’azienda di famiglia che anni addietro fondò il padre nelle zone di Trento.

Il successo di Ignazio grazie alla TV

La figura di Ignazio diventa popolare al grande pubblico quando viene chiamato per fare l’opinionista nel 2012 al Giro D’Italia, intervenendo nella trasmissione di Rai 2 dal titolo “La grande corsa”. Il suo successo a livello televisivo aumenta nel 2017 quando diventa un nuovo concorrente della trasmissione su Canale 5 Il Grande Fratello Vip. La sua permanenza nella casa è duratura, tanto che arriva fino alla semifinale per poi essere eliminato. Nel 2020 diventa anche il conduttore di Ex on the Beach Italia insieme a Cecilia Rodriguez. Ancora sul grande schermo nel 2021 partecipa ad un altro reality molto famoso, l’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi e giunto alla sua quindicesima edizione.

La relazione con Cecilia Rodriguez

Il 29enne, partecipando al reality show del Grande Fratello, ha avuto l’occasione di conoscere un’altra partecipante: Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen. I due si conoscono e legano tantissimo tanto da formare una coppia stabile che, salvo un breve periodo del 2020, sta tuttora insieme. I due sono molto attivi sui social e conducono la loro vita da influencer.

Nell’ultimo periodo Ignazio ha avuto qualche probelma di salute di troppo. É dimagrito moltissimi chili a causa di una combinazione di diversi fattori psicologici e fisici. I suoi follower, tramite le sue storie di Instagram, sono venuti a conoscenza di questo problema. Lui ha inoltre spiegato il fatto e si è soffermato sull’importanza della salute mentale. Quest’ultima viene spesso trascurata ed è, secondo lui, il fattore primario che causa diversi distrubi al nostro organismo.